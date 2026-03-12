Cosa può dare Vlahovic alla Juventus nella volata Champions: servono goal e fame da 9

Aspettando di capire quale sarà il suo futuro, Dusan Vlahovic è tornato.

La Juventus mercoledì ha riabbracciato il suo numero 9, mancato per tanto (troppo) tempo e la cui mancanza - visti i rendimenti di David e Openda - si è fatta sentire.

Chi lo criticava ne ha desiderato il rientro, anche perché i compagni di reparto lo hanno fatto rimpiangere: canadese e belga non si sono rivelati all'altezza, inoltre il mercato di gennaio non ha consegnato a Luciano Spalletti un nuovo bomber.

Ecco perché Dusan - non a caso coccolato a più riprese da Chiellini, con tanto di apertura sul nuovo contratto - si candida ad amuleto Champions per Madama, pronto a rituffarsi a testa bassa in un campionato che dovrà dire se questa Juve è da primi quattro posti o meno.