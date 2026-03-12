Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dusan Vlahovic Juventus 2025-26Getty
Claudio D'Amato

Cosa può dare Vlahovic alla Juventus nella volata Champions: servono goal e fame da 9

Il ritorno in gruppo di Dusan Vlahovic rappresenta la carta che Luciano Spalletti può calare sul tavolo della corsa Champions: il serbo deve ribaltare il trend offensivo flop di David e Openda.

Pubblicità

Aspettando di capire quale sarà il suo futuro, Dusan Vlahovic è tornato.

La Juventus mercoledì ha riabbracciato il suo numero 9, mancato per tanto (troppo) tempo e la cui mancanza - visti i rendimenti di David e Openda - si è fatta sentire.

Chi lo criticava ne ha desiderato il rientro, anche perché i compagni di reparto lo hanno fatto rimpiangere: canadese e belga non si sono rivelati all'altezza, inoltre il mercato di gennaio non ha consegnato a Luciano Spalletti un nuovo bomber.

Ecco perché Dusan - non a caso coccolato a più riprese da Chiellini, con tanto di apertura sul nuovo contratto - si candida ad amuleto Champions per Madama, pronto a rituffarsi a testa bassa in un campionato che dovrà dire se questa Juve è da primi quattro posti o meno.

  • GIUDIZI PRE-INFORTUNIO RIBALTATI

    I bianconeri, da Vlahovic, si aspettano quella fame mostrata poco prima dell'infortunio muscolare, patito a fine novembre contro il Cagliari.

    Fin lì il primo scorcio di stagione del serbo aveva rivoluzionato sentenze già emesse, correlate sia a prestazioni spesso e volentieri altalenanti nonché al contratto in scadenza a giugno, che in molti inquadravano come un assist per indebolire le motivazioni del serbo.

    Invece no, perché l'ex viola ha fornito professionalità alla causa ritrovando - probabilmente grazie a pressioni allentate da un addio che a fine stagione pareva certo - quelle giocate e quell'incisività utili a riprendersi lo Stadium.

    • Pubblicità

  • IL LUNGO STOP E DAVID-OPENDA FLOP

    Poi, però, a frenare la risalita di Vlahovic ci si è messa la lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra del 29 novembre, patita calciando un maledetto pallone in corsa contro il Cagliari.

    Oltre 3 mesi prima di rivederlo sorridente agli ordini di Spalletti, assenza sembrata ancor più lunga alla luce dei mancati boom di David e Openda: 7 goal in 38 partite per l'ex Lille, appena 2 in 36 per il belga. Poco, pochissimo se si considerano i 6 in 17 presenze dal numero 9 prima dell'infortunio (uno ogni 146').

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MERCATO SENZA 9

    Inoltre, come anticipato, la finestra trasferimenti invernale non ha portato in dote un cecchino in grado di aumentare la produzione realizzativa dell'attacco juventino, che deve 'ringraziare' un bottino distribuito negli altri ruoli con cui ha saputo ovviare alle carenze di chi agisce nei pressi dell'area di rigore.

    I vari Mateta, Kolo Muani ed El-Nesyri non sono mai arrivati e così, Spalletti, ha dovuto proseguire affidandosi alla coppia sbiadita David-Openda, poco profilica se si vuol ambire a traguardi di rilievo.

  • SERVE IL MIGLIOR DUSAN

    Ecco perché nella volata Champions la Juve ha bisogno del miglior Vlahovic, ossia quello apprezzato finché la coscia destra non cedesse. Rinnovo o meno conta concentrarsi sul presente, col serbo e Madama a braccetto nella rincorsa all'Europa dei grandi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0