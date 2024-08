Cosa manca al Napoli per completare il mercato: da Gilmour a Lukaku e Neres, caccia a un vice Lobotka e all'erede di Osimhen

Un centrocampista di qualità, il nuovo centravanti per il dopo Osimhen, un uomo tra le linee: i tasselli per completare il Napoli di Conte.

Il Napoli, dopo gli acquisti a stretto giro di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, sul mercato non si fermerà.

La rosa a disposizione di Antonio Conte necessita di ulteriori modifiche, sia in entrata che in uscita, per consegnare all'allenatore salentino un parco giocatori quanto più consono all'idea di calcio da attuare per rilanciare gli azzurri.

Cosa manca al Napoli sul mercato per completare l'organico? Vediamo, ruolo per ruolo, i possibili movimenti e i nomi più caldi.