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Rafa Leao MilanGetty
Lelio Donato

Cosa manca al Milan e perché serve la cessione di Leao: il punto sul mercato dei rossoneri

Calciomercato
Milan

Dopo aver piazzato due colpi con gli acquisti di Gonçalo Ramos e Gila, il mercato del Milan ha rallentato. Amorim sta valutando i giocatori a sua disposizione ma servono qualità sulla trequarti e la cessione di Leao.

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Due colpi il Milan li ha già piazzati, sistemando di fatto attacco e difesa. Ma ai rossoneri manca ancora qualcosa per completare la rosa.

In questi giorni Amorim sta intanto valutando i giocatori che sono attualmente a sua disposizione per capire chi possa fare parte del progetto.

Ma di certo il tecnico si aspetta almeno un paio di rinforzi. Prima però sarà necessario anche vendere: in uscita resta Rafa Leao, dalla cui cessione i rossoneri contano di incassare circa 60 milioni di euro.

Poi sarà la volta di tornare a comprare regalando ad Amorim i rinforzi richiesti soprattutto sulla trequarti.

  • RAMOS E GILA I DUE COLPI DEL DIAVOLO

    Nel giro di pochi giorni, dopo settimane di incertezze, il Milan aveva piazzato due super colpi.

    I rossoneri prima avevano risolto il nodo del nuovo numero 9 acquistato Gonçalo Ramos dal PSG a titolo definitivo.

    Un'operazione questa particolarmente onerosa (80 milioni di euro tra parte fissa e bonus) ma richiesta da Amorim che in conferenza ha spiegato perché volesse proprio il bomber portoghese.

    "Non vediamo solo i nomi, guardiamo i profili: facciamo scouting e vediamo cosa c'è dietro. Mi piace tanto Gonçalo, l'avete visto con la Croazia: in mezzo a tre difensori ha segnato, ed è una cosa che si vede spesso anche in Italia questa situazione. Le persone guardano solo il talento, io vedo invece proprio un giocatore. Si tratta di vederlo giocare ben inquadrato nella squadra. Guardate Gonçalo giocare, vi basta guardarlo giocare 5 minuti" ha dichiarato il tecnico rossonero.

    In difesa è invece arrivato Mario Gila, acquistato dalla Lazio per circa 30 milioni di euro in poche ore dopo essere stato seguito per settimane da Napoli e soprattutto Atalanta, dove Sarri lo avrebbe riabbracciato volentieri.

    Il tutto per un investimento complessivo solo per i due cartellini superiore ai 100 milioni di euro. E senza nessuna cessione eccellente, almeno finora.

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  • IL CASO LEAO DA RISOLVERE

    Già perché in uscita, ormai è chiaro, resta Rafa Leao.

    D'altronde era stato lo stesso numero 10 del Milan a mettersi ufficialmente sul mercato dichiarando di fatto conclusa la sua esperienza in rossonero.

    "Ho dato tutto quello che avevo al Milan - diceva quel giorno Leao - È un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Fortunatamente sono riuscito a lasciare il segno nella sua storia"

    "Penso che tutti abbiano dei sogni, delle sfide a cui aspirano - spiegava ancora l'ex attaccante di Sporting e Lille - e io aspiro ad affrontare una nuova sfida, in un nuovo campionato. Se ciò accadrà sarò molto felice, ma anche soddisfatto, perché avrò fatto il mio dovere al Milan".

    Posizione questa che non è cambiata neppure dopo l'arrivo del connazionale Amorim in panchina. Offerte dalle big europee per Leao però non ne sono arrivate. Mentre la destinazione turca non convince troppo il giocatore nonostante l'assalto del Fenerbahce, comunque non disposto a versare i 60 milioni richiesti dal Milan.

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  • COSA CHIEDE AMORIM

    La sensazione è che il mercato del Milan al momento sia bloccato proprio dalla mancata cessione di Leao.

    Come detto sopra, d'altronde, la società rossonera ha già investito parecchio per Gila e Ramos dunque adesso ha bisogno di incassare prima di rimettere mano al portafoglio in modo pesante.

    Amorim dunque attende pazientemente ma intanto ha già individuato l'assoluta priorità per rinforzare la rosa, ovvero un trequartista o esterno offensivi di grande qualità e possibilmente mancino.

    L'identikit sembra quello di Matias Soulé. L'argentino non rientra più nei piani di Gasperini ma la Roma non intende fare sconti. Almeno per il momento dunque l'affare è congelato. Mentre è definitivamente sfumato Karetsas, giovane talento che piaceva molto ai rossoneri finito al Borussia Dortmund.

    Soulé ovviamente non è l'unico nome sul taccuino del Milan che segue anche Nwaneri dell'Arsenal ed era stato accostato a Mastantuono, che sembra però vicino alla Fiorentina.

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  • GLI ESUBERI DA PIAZZARE

    Leao non è l'unico giocatore in uscita dal Milan, che deve piazzare parecchi giocatori ritenuti fuori dal progetto.

    Uno di questi è sicuramente Tomori. In caso di cessione dell'inglese, il cui contratto scade nel 2027 così come quello del connazionale Loftus-Cheek, i rossoneri potrebbero acquistare un altro difensore dopo Gila ed il giovane Diawara.

    Stesso discorso vale per il centrocampo dove Ricci non è incedibile, mentre si cercano acquirenti per Fofana e lo stesso Loftus-Cheek. Solo dopo eventualmente si cercherà un profilo adatto per rinforzare il reparto.

    Per quanto riguarda gli esterni, invece, resta da definire il futuro di Estupinan che sembrava vicino all'Aston Villa. Se dovesse partire arriverà un altro laterale sinistro che possa contendere la maglia da titolare a Bartesaghi.

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