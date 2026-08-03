Cosa manca al Milan e perché serve la cessione di Leao: il punto sul mercato dei rossoneri

Già perché in uscita, ormai è chiaro, resta Rafa Leao.

D'altronde era stato lo stesso numero 10 del Milan a mettersi ufficialmente sul mercato dichiarando di fatto conclusa la sua esperienza in rossonero.

"Ho dato tutto quello che avevo al Milan - diceva quel giorno Leao - È un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Fortunatamente sono riuscito a lasciare il segno nella sua storia"

"Penso che tutti abbiano dei sogni, delle sfide a cui aspirano - spiegava ancora l'ex attaccante di Sporting e Lille - e io aspiro ad affrontare una nuova sfida, in un nuovo campionato. Se ciò accadrà sarò molto felice, ma anche soddisfatto, perché avrò fatto il mio dovere al Milan".

Posizione questa che non è cambiata neppure dopo l'arrivo del connazionale Amorim in panchina. Offerte dalle big europee per Leao però non ne sono arrivate. Mentre la destinazione turca non convince troppo il giocatore nonostante l'assalto del Fenerbahce, comunque non disposto a versare i 60 milioni richiesti dal Milan.