Cosa manca al Milan e perché serve la cessione di Leao: il punto sul mercato dei rossoneri

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Due colpi il Milan li ha già piazzati, sistemando di fatto attacco e difesa. Ma ai rossoneri manca ancora qualcosa per completare la rosa.
In questi giorni Amorim sta intanto valutando i giocatori che sono attualmente a sua disposizione per capire chi possa fare parte del progetto.
Ma di certo il tecnico si aspetta almeno un paio di rinforzi. Prima però sarà necessario anche vendere: in uscita resta Rafa Leao, dalla cui cessione i rossoneri contano di incassare circa 60 milioni di euro.
Poi sarà la volta di tornare a comprare regalando ad Amorim i rinforzi richiesti soprattutto sulla trequarti.