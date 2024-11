Cosa è successo tra Vieira e Balotelli? Dal rapporto burrascoso al Genoa: "Non adatto agli sport di squadra" e "Per colpa sua ho lasciato il Nizza"

I due sono stati compagni di squadra all'Inter e al Manchester City: l'esperienza al Nizza con il francese allenatore dell'attaccante non andò bene.

Un vero e proprio ribaltone improvviso. Il Genoa ha deciso di cambiare: via Alberto Gilardino e Patrick Vieira al suo posto.

In mattina il Grifone ha scelto di esonerare l’ex attaccante e ha raggiunto l’accordo con l’ex centrocampista di - tra le altre - Juventus e Inter.

Un cambio improvviso in rossoblù che consentirà a Vieira e Mario Balotelli, arrivato da poche settimane, di ritrovarsi sotto la Lanterna.

Quelli tra i due è un rapporto burrascoso nemmeno troppo nascosto.

Vieira e Balotelli hanno, infatti, ammesso pubblicamente di non amarsi - per usare un eufemismo - dopo l’esperienza insieme ai tempi del Nizza, con il francese in panchina e l’attaccante classe 1990 in campo.