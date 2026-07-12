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Bellingham Spider CamGetty Images
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Cosa è successo con la Spider Cam sul goal di Bellingham e perché non è stato annullato: la spiegazione della FIFA

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Il primo goal di Bellingham contro la Norvegia è stato viziato da un tocco della... Spider Cam: polemiche da parte della Norvegia, ma la FIFA ha spiegato perché non c'è stato nessun intervento.

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Un episodio destinato a far discutere ha segnato il finale del primo tempo di Norvegia-Inghilterra 1-2, quarto di finale dei Mondiali. La rete dell'1-1 inglese firmata da Bellingham nel recupero è nata infatti da una circostanza tanto insolita quanto difficilmente ripetibile: il pallone, rinviato dal portiere norvegese Nyland, ha colpito il cavo della spider cam sospeso sopra il terreno di gioco.

  • COSA E' SUCCESSO

    Dopo l'impatto con il filo della telecamera, la traiettoria del pallone è cambiata, favorendo il recupero da parte dell'Inghilterra. Gordon ha immediatamente sviluppato l'azione sulla fascia sinistra e ha servito al centro Bellingham, bravo a superare due difensori e a battere Nyland con un diagonale che ha riportato il punteggio in parità.


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  • IL SENSORE NON RILEVA L'IMPATTO

    I giocatori norvegesi, guidati dallo stesso Nyland, hanno protestato subito con l'arbitro, cercando di segnalare il contatto del pallone con il cavo. Le loro richieste, però, non hanno modificato la decisione della direzione di gara e il gol è stato convalidato.

    Secondo il regolamento, il gioco avrebbe dovuto essere interrotto in caso di contatto del pallone con un elemento esterno come il cavo della spider cam. Tuttavia, nel corso della partita la FIFA ha chiarito che il sensore installato all'interno del pallone non ha rilevato l'impatto con il filo. In assenza di una conferma tecnologica, né l'arbitro Turpin né il VAR sono intervenuti e l'azione è proseguita fino alla rete del pareggio inglese. Un episodio eccezionale che rischia di alimentare il dibattito sull'utilizzo della tecnologia e sulla gestione di situazioni così rare.


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