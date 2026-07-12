Cosa è successo con la Spider Cam sul goal di Bellingham e perché non è stato annullato: la spiegazione della FIFA

I giocatori norvegesi, guidati dallo stesso Nyland, hanno protestato subito con l'arbitro, cercando di segnalare il contatto del pallone con il cavo. Le loro richieste, però, non hanno modificato la decisione della direzione di gara e il gol è stato convalidato.

Secondo il regolamento, il gioco avrebbe dovuto essere interrotto in caso di contatto del pallone con un elemento esterno come il cavo della spider cam. Tuttavia, nel corso della partita la FIFA ha chiarito che il sensore installato all'interno del pallone non ha rilevato l'impatto con il filo. In assenza di una conferma tecnologica, né l'arbitro Turpin né il VAR sono intervenuti e l'azione è proseguita fino alla rete del pareggio inglese. Un episodio eccezionale che rischia di alimentare il dibattito sull'utilizzo della tecnologia e sulla gestione di situazioni così rare.



