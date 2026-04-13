Cosa è successo al Milan che ora rischia la Champions? Tutti i motivi del crollo rossonero

Capitolo a parte merita Leao, additato come uno dei principali responsabili del momento rossonero. Il portoghese – che resta il miglior marcatore della squadra con 9 goal in campionato – ha sicuramente reso sotto le aspettative e contro l’Udinese è stato fischiato al momento del cambio. A sua parziale discolpa ci sono i problemi all’adduttore che lo hanno tormentato per gran parte della stagione, ma intorno al numero 10 del Milan c’è anche un problema di natura tattica.

Leao non è un centravanti puro, ruolo in cui è quasi sempre stato impiegato in stagione (spesso per mancanza di alternative). Il portoghese rende al meglio come ala sinistra di un tridente: assetto tattico però che il Milan ha dimostrato di non supportare, se non a gara in corso e in situaziono in cui la squadra è chiamata a sbilanciarsi per recuperare. Un enigma tattico che il Milan sta pagando a caro prezzo.