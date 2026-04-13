Cosa è successo al Milan che ora rischia la Champions? Tutti i motivi del crollo rossonero

I numeri sono inequivocabili e fotografano al meglio il momento attraversato da un Milan che nel giro di poche settimane è passato dal sogno Scudetto a una qualificazione in Champions tornata in bilico.
Solo tre punti conquistati nelle ultime quattro giornate di campionato, frutto di una vittoria (più che sofferta, contro il Torino in casa) e tre ko contro Lazio, Napoli e Udinese.
Ma cosa è successo al Milan di Allegri, squadra che solo un mese fa batteva l’Inter portandosi a setti punti dal vertice della classifica? Quali sono le ragioni alla base della crisi che sta attraversando?