A partire dal prossimo turno di Serie A, verrà utilizzato il VAR Message: verrà introdotto anche per le gare di Coppa Italia e Supercoppa.

A partire dalla quinta giornata di Serie A, il campionato avrà un nuovo protagonista: il ‘VAR Message’.

Come annunciato dalla Lega Serie A, in accordo con la FIGC e con l’AIA, verrà utilizzato in tutte le gare e rappresenterà per gli arbitri un nuovo ausilio sul quale poter contare nel corso dei 90’ di gioco.

Ma di cosa si tratta realmente e come funziona?