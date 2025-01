Il tecnico portoghese in pochi giorni ha già conquistato la tifoseria rossonera: per il Milan è arrivata l'ora di dare una svolta alla stagione.

Se il 2024 è stato un anno ricco di rimpianti, il 2025 può essere quello della svolta per il Milan.

I rossoneri sono partiti con il piede giusto, portando a casa il primo trofeo in palio per questa stagione, ma non solo.

L'arrivo di Sergio Conceiçao sulla panchina ha dato aria di freschezza in un ambiente che viveva un periodo tutt'altro che sereno.

Ma qual è il segreto del tecnico portoghese? Dove può arrivare il Diavolo con Conceiçao alla guida tecnica?