I convocati dell'Inter per la Supercoppa Italiana: Pavard, Acerbi, Darmian, chi parte per Riyadh e chi resta a casa

Alle prese con alcuni infortuni, Inzaghi non potrà contare su tutti gli elementi della rosa in Arabia Saudita: chi potrà scendere in campo.

Chiuso l'anno nel migliore dei modi, con il 3-0 di Cagliari che l'ha mantenuta in scia ad Atalanta e Napoli con una partita in meno, l'Inter si prepara per il prossimo impegno: la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

La squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo giovedì 2 gennaio per affrontare l'Inter nella prima semifinale della competizione a quattro. E poi, in caso di qualificazione alla finale, si giocherà il trofeo il lunedì successivo (6 gennaio) contro la vincente della seconda semifinale tra Juventus e Milan.

Quale dei giocatori assenti nelle ultime partite per infortunio partirà domani per l'Arabia Saudita? Chi ha recuperato e chi, al contrario, potrà tornare in campo soltanto al rientro della squadra in Italia?