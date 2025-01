I convocati della Fiorentina contro il Torino: 4 esclusi per il mercato, Kayode e Ikoné tra questi

La squadra di Palladino scende in campo a mezzogiorno e mezzo condizionata dal mercato: sempre out anche Biraghi e Christensen.

A due settimane dalla conclusione della finestra invernale, il mercato continua inevitabilmente a condizionare il calcio giocato in Serie A. E la Fiorentina, che oggi scenderà in campo per la ventunesima giornata, non fa eccezione.

La squadra di Raffaele Palladino, in crisi nera dopo aver perso anche a Monza lunedì scorso, ospita il Torino nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo. Ma lo fa dovendo contemporaneamente fare i conti con diverse situazioni di mercato, comprese alcune partenze non ancora concretizzate.

Situazioni che, inevitabilmente, si riverberano sul campo. Come dimostrato anche dalla lista dei convocati diramata in mattinata dalla Fiorentina.