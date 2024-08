I convocati dell'Atalanta contro il Torino: la scelta su Lookman e Bellanova, sorpresa Musso, riecco Zaniolo

Torino vs Atalanta

La Dea ha diramato i nomi dei 22 giocatori a disposizione per la gara dell'Olimpico Grande Torino: niente Lookman e Bellanova, Musso c'è.

Ademola Lookman non c'è. Il primo aspetto che salta agli occhi, scorrendo l'elenco dei 22 convocati diramato dall'Atalanta alla vigilia della gara contro il Torino valida per la seconda giornata di Serie A, è proprio questo.

Non c'è Lookman e non c'è nemmeno Raoul Bellanova. Ovvero il freschissimo ex, che negli scorsi giorni l'Atalanta si è presa - o meglio: si è ripresa - proprio dal Torino.

Presente invece Nicolò Zaniolo, che potrebbe finalmente esordire con la maglia dell'Atalanta dopo un precampionato da incubo. E presente anche Juan Musso: il che, a ben vedere, è una discreta sorpresa.