Conte ritrova Balotelli in Genoa-Napoli, in Nazionale un rapporto mai sbocciato: "Valuto anche gli uomini"

Nel biennio di Conte in qualità di commissario tecnico della Nazionale, Balotelli è stato convocato una sola volta senza mai giocare.

La rincorsa del Napoli alla vetta del campionato riparte da 'Marassi' dove oggi la squadra di Antonio Conte sfiderà il Genoa di Patrick Vieira.

Si tratta della seconda trasferta consecutiva per gli azzurri, reduci dal blitz vincente in casa dell'Udinese, e chiamati a dare continuità contro una squadra in netta ripresa dopo l'arrivo in panchina dell'ex centrocampista francese.

Tra le chiavi di lettura di una sfida assai delicata, i riflettori saranno inevitabilmente puntati anche sul confronto a distanza tra lo stesso Conte e Mario Balotelli.