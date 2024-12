SSC Napoli vs Lazio

Il Napoli, sconfitto in casa dalla Lazio, perde la vetta della classifica ma Conte non fa drammi: "Durante il percorso ci sono degli inciampi".

Il Napoli esce sconfitto per la seconda volta in pochi giorni contro la Lazio e perde la vetta della classifica in Serie A.

Una sconfitta arrivata nel finale, quella degli azzurri, al termine di una partita equilibrata sotto una pioggia battente al 'Maradona'.

Antonio Conte ha commentato ai microfoni di DAZN il ko contro la Lazio, il secondo nelle ultime tre partite casalinghe.