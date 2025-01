L'allenatore si dice soddisfatto per la crescita del suo Napoli e chiarisce: "Non sono deluso da Kvaratskhelia, ma da me stesso".

Il Napoli non si ferma, batte il Verona anche senza Kvaratskhelia e allunga sull'Atalanta. Gli azzurri la sbloccano subito anche in modo fortunoso con l'autorete di Montipò, ma poi legittimano la vittoria dominando la partita. E nel secondo tempo arriva il raddoppio di Anguissa, che segna il quarto goal del suo campionato e mette in ghiaccio altri tre punti. L'articolo prosegue qui sotto Soddisfatto, ovviamente, a fine partita Antonio Conte che ha commentato Napoli-Verona a DAZN.