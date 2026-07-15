Conte esalta Lautaro Martinez dopo i contrasti e la lite in Napoli-Inter: "La sua azione è passata inosservata, colpito da personalità e carisma"

No, Antonio Conte e Lautaro Martinez non si sono tanto amati. Neppure quando il primo allenava l'argentino ai tempi dell'Inter.
I contrasti tra i due non sono mai stati un mistero. Tanto che nella scorsa stagione Conte e Lautaro hanno dato vita ad un accesso scambio di vedute durante Napoli-Inter.
Ora però è il tecnico salentino a porgere la mano all'attaccante per il quale ha speso grandi complimenti durante un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.
Conte ha in particolare sottolineato la costante crescita di Lautaro Martinez in termini di personalità, carisma e generosità nei confronti dei compagni. All'Inter come nell'Argentina.