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Conte Lautaro Martinez Inter Europa LeagueGetty
Lelio Donato

Conte esalta Lautaro Martinez dopo i contrasti e la lite in Napoli-Inter: "La sua azione è passata inosservata, colpito da personalità e carisma"

Coppa del Mondo

Il rapporto tra Antonio Conte e Lautaro Martinez non è mai stato idilliaco ma ora il tecnico salentino esalta la crescita del Toro con l'Argentina: "Ha messo l'ego dietro le esigenze della squadra".

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No, Antonio Conte e Lautaro Martinez non si sono tanto amati. Neppure quando il primo allenava l'argentino ai tempi dell'Inter.

I contrasti tra i due non sono mai stati un mistero. Tanto che nella scorsa stagione Conte e Lautaro hanno dato vita ad un accesso scambio di vedute durante Napoli-Inter.

Ora però è il tecnico salentino a porgere la mano all'attaccante per il quale ha speso grandi complimenti durante un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Conte ha in particolare sottolineato la costante crescita di Lautaro Martinez in termini di personalità, carisma e generosità nei confronti dei compagni. All'Inter come nell'Argentina.

  • COSA HA DETTO CONTE SU LAUTARO MARTINEZ

    "Cosa mi colpisce? La sua crescita continua. E poi la personalità e il carisma. C’è un’Inter con Lautaro e un’Inter senza: la sua presenza sposta tanto. L’azione di Lautaro nel terzo goal dell’Argentina all’Egitto è passata un po’ inosservata, ma è pazzesca: ha risalito il campo, ha difeso la palla, ha lasciato a Enzo Fernandez il tempo di arrivare e ha fatto un cross perfetto. Non ti aspetti da un nove una giocata del genere. E poi Lautaro ha capito, come Alvarez, di poter essere importante anche solo per pochi minuti. Hanno accettato la situazione mettendo il loro ego dietro alle esigenze della squadra: bravissimi loro due e Scaloni a convincerli" ha dichiarato Conte a 'La Gazzetta dello Sport'.

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  • I CONTRASTI ALL'INTER

    Una sottolineatura, quella delle generosità di Lautaro, che fa tornare alla mente i contrasti con Conte ai tempi in cui era l'allenatore dell'Inter.

    Durante una gara contro il Sassuolo ad esempio l'argentino non prese bene la sostituzione e prese a calci una bottiglietta. Reazione che fece infuriare Conte.

    "I calci in faccia te li devi dare, Lautaro. Hai capito? Devi portare rispetto. Fenomeno, fenomeno del c..."rispose il tecnico a muso duro. Il tutto a Scudetto già vinto.

    Il caso rientrò comunque pochi giorni dopo, quando Conte e Lautaro inscenarono un simpatico ring ad Appiano Gentile tra le risate generali. Ma da lì a diventare grandi amici ce ne passa.

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  • LA LITE IN NAPOLI-INTER

    Nell'ultimo campionato la scena infatti si ripete, ma stavolta Conte è l'allenatore del Napoli mentre Lautaro Martinez guida l'Inter da capitano.

    Dopo un parapiglia tra Dumfries e la panchina azzurra Conte compreso, l'argentino interviene per difendere il compagno e ne nasce uno scambio di gesti e battute poco eleganti.

    Lautaro mima a Conte il gesto delle chiacchiere mentre l'allenatore del Napoli risponde con qualche insulto.

    Al termine della partita Conte, intervistato da DAZN, lancia poi un'ulteriore frecciata nei confronti dell'argentino: "Il litigio con Lautaro? Quando giochi queste partite, può accadere. Io voglio ricordare i miei due anni all'Inter, ho riportato lo scudetto dopo 10 anni, togliendo lo scudetto alla Juventus dopo un ciclo lungo di nove anni. E sapete cosa rappresenta per me la Juve. Mi porto ottimi ricordi. Lautaro è un ottimo giocatore, poi forse dal punto di vista umano non ho avuto modo di conoscerlo per bene. Gli faccio gli auguri e va bene così".

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