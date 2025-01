Conte contro Thiago Motta: "Applaudi sto c****", cosa è successo in Napoli-Juventus tra i due allenatori

Tensione tra i due allenatori durante Napoli-Juventus: Conte non ha apprezzato un gesto di Motta rispondendo con toni accesi.

Alla fine ha vinto il Napoli, in rimonta, ma tra la squadra attualmente in testa alla classifica della Serie A e la Juventus, nella gara giocata allo Stadio Maradona nell'ultimo turno di campionato, non sono mancate le discussioni in campo e tra le due panchine.

In particolare, nella rubrica "Bordocam" di DAZN, sono stati svelati i retroscena del match, tra cui un confronto diretto che ha visto protagonisti i due allenatori. Antonio Conte infatti non ha preso bene un gesto rivolto da Thiago Motta nei confronti dell'arbitro Chiffi e ha reagito rispondendo a distanza.

Ecco la ricostruzione di ciò che è successo tra i due tecnici durante Napoli-Juventus.