Conte presenta Juventus-Napoli: "Voglia di rivalsa per entrambe, ma partiamo da due livelli diversi"

Conte vede la Juve un gradino sopra al Napoli: "Dobbiamo essere pronti a sporcarci l'abito". Poi rimarca: "La mia storia in bianconero si cancella".

Vigilia speciale, per Antonio Conte, quella di Juventus-Napoli.

L'allenatore salentino si appresta a presentarsi all'Allianz Stadium per la quarta volta in carriera nei panni del grande ex, forte dei 13 anni vissuti da calciatore e del triennio 2011-2014 in panchina che ha sancito il ritorno al vertice di Madama.

Sabato alle 18 Conte rimetterà piede nell'impianto che lo ha visto protagonista e per la prima volta lo farà col pubblico sugli spalti, a causa delle restrizioni legate alla pandemia che fin qui hanno impedito l'incrocio tra il leccese e i suoi vecchi tifosi.

Ecco cosa ha detto Conte, in conferenza stampa a Castel Volturno, a circa 48 ore da uno Juve-Napoli chiamato a fornire le prime indicazioni stagionali sulla corsa al vertice.