Presentazione Conte a Napoli: data, orario e dove si svolgerà

Antonio Conte sarà presentato ai tifosi del Napoli: evento in grande stile per un'accoglienza degna di nota.

Già da qualche giorno si conosce l'esito di una lunga trattativa, di un corteggiamento antico che ha trovato il suo sbocco definitivo dopo mesi di 'pressing' da parte di Aurelio De Laurentiis: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli, l'uomo deputato a mettere in atto la ricostruzione per tornare in brevissimo tempo al vertice.

Il tecnico salentino ha già reso noto lo slogan della sua avventura partenopea, un "Amma faticà" che, oltre a strizzare l'occhio al dialetto napoletano, è anche una sintesi perfetta di ciò che aspetta la truppa azzurra nelle prossime settimane.

A Napoli c'è grande attesa per conoscere ancora più da vicino Conte con la presentazione ufficiale: tutte le info su data, orario e location dell'evento.