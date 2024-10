Antonio Conte è tornato in Serie A e ha proseguito da dove aveva lasciato con l'Inter: è il miglior tecnico di settembre.

Come tornerà Antonio Conte? Riuscirà ancora ad incidere? La risposta dopo sei giornata già ce l'abbiamo ed è un grande si.

L'allenatore del Napoli, dopo una partenza da incubo, ha trovato la quadratura, dando solidità alla squadra e sfruttando i punti di forza, mettendo Kvaratskhelia e Lukaku nelle condizioni migliori per poter fare la differenza.

I risultati sono dalla sua parte e può festeggiare il premio come "Coach Of The Month" di settembre. Un riconoscimento per l'inizio di stagione.

Conte si è già preso a 360 gradi il Napoli, in vetta alla classifica e con la possibilità di allungare ancora.