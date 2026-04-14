Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nico Paz Bonny Como InterGetty Images
Michael Baldoin

Contatto tra Bonny e Nico Paz in Como-Inter, l'analisi di Open VAR: "Non c'è alcun fallo, il rigore andava tolto"

Serie A
Como vs Inter
Como
Inter

Nel programma settimanale di DAZN, Open VAR, è stato analizzato il contatto tra Bonny e Nico Paz che ha portato al calcio di rigore per i lariani. Secondo Dino Tommasi, candidato CAN, la decisione arbitrale sarebbe stata errata.

Pubblicità

Anche nell’ultima giornata di Serie A non sono mancati gli episodi arbitrali destinati a far discutere.

Uno di questi è arrivato nella sfida tra Como e Inter, gara cruciale per la corsa scudetto e per l’accesso alla prossima Champions League, in cui è stato concesso un calcio di rigore ai lariani tra le polemiche.

Nel corso del programma settimanale di DAZN, Open VAR, l’ex arbitro Dino Tommasi ha analizzato l’episodio, sottolineando quello che a suo giudizio è stato un errore del VAR: “Il rigore andava revocato”.

  • IL DIALOGO TRA ARBITRO E VAR

    Arbitro: "Fondo, fondo per me", poi cambia idea - "Fuori area. Fallo e giallo. Per me è entrato pericoloso, quindi fallo e giallo. Ammonito Bonny. È in ritardo, non può entrare in quel modo".

    VAR: "Confermo che è calcio di rigore perché il punto di contatto è dentro l'area."

    • Pubblicità

  • L'ANALISI DI OPEN VAR: "È NICO PAZ A CALCIARE BONNY"

    Dino Tommasi, componente CAN, ha commentato così l'episodio:"Massa da campo affronta una situazione problematica. Di primo impatto indica il rinvio dal fondo, poi ricostruisce anche sentendo il colpo, che in realtà è dato da Nico Paz a Bonny, il quale si oppone semplicemente al tiro. Se Bonny lo avesse colpito con il piede a martello sarebbe stato diverso."

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "IL RIGORE ANDAVA REVOCATO"

    Continua poi: "L'errore di Massa è quello di ricostruirsi un'immagine senza seguire il suo istinto, in una situazione di campo comunque complessa. L'errore della sala VAR è stato quello di soffermarsi sul punto di contatto e non analizzare la situazione, dando per scontata la prima sensazione di Aureliano, varista in questo caso. In realtà si doveva chiamare una OFR per revocare il fallo e di conseguenza l'ammonizione."

  • "NON C'È ALCUN FALLO: È UN ERRORE DEL VAR"

    Conclude: "In questo caso era imprescindibile la chiamata al monitor. Non c'è alcun fallo. C'è una opposizione semplicissima, il calcio di rinvio - deciso inizialmente da Massa - era la decisione giusta. È un errore del VAR, composto da Aureliano e Maggioni, nel non richiamare l'arbitro a rivedere la situazione. Le on-field review sono necessarie per stabilire la verità del campo. Non si tratta di situazioni grigie in cui resta la centralità dell'arbitro. C'è un errore dell'arbitro, tecnicamente evidente, quindi andava richiamato per ristabilire la corretta situazione di campo. Non c'è fallo, questo calcio di rigore si toglie."

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Como crest
Como
COM
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Cagliari crest
Cagliari
CGL