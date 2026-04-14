Contatto tra Bonny e Nico Paz in Como-Inter, l'analisi di Open VAR: "Non c'è alcun fallo, il rigore andava tolto"

Anche nell’ultima giornata di Serie A non sono mancati gli episodi arbitrali destinati a far discutere.
Uno di questi è arrivato nella sfida tra Como e Inter, gara cruciale per la corsa scudetto e per l’accesso alla prossima Champions League, in cui è stato concesso un calcio di rigore ai lariani tra le polemiche.
Nel corso del programma settimanale di DAZN, Open VAR, l’ex arbitro Dino Tommasi ha analizzato l’episodio, sottolineando quello che a suo giudizio è stato un errore del VAR: “Il rigore andava revocato”.