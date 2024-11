Nel corso di un evento organizzato a Milano, il presidente dell'Inter ha rivelato un curioso dettaglio: "Barella migliorato perché studia l'arbitro".

Tempo di sosta per le nazionali, momento giusto per respirare aria di tranquillità in casa Inter.

Il presidente Beppe Marotta ha partecipato ad un evento organizzato per la promozione del libro "Inter: il nuovo secolo" scritto da Beppe Servegnini.

Il dirigente nerazzurro ha trattato vari temi, tra cui quello inerente al nuovo stadio, al ruolo di Presidente, dedicando poi parole di elogio verso la maturazione di Nicolò Barella: "In passato peccava sull'atteggiamento verso gli arbitri, ora li studia".