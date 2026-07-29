Conferenza stampa di Mancini e Ranieri: dove vederla in TV e streaming e l'orario di inizio

Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale italiana: la notizia, arrivata dopo diverse giornate complesse vissute in Federcalcio, ha posto fine a un vero e proprio tormentone per la nomina del commissario tecnico.
E c'è grande curiosità per scoprire le prime parole di Mancini che, in passato, ha lasciato l'Italia non proprio in maniera ideale per firmare con l'Arabia Saudita.
Un fulmine a ciel sereno a cui sono seguite anche delle scuse: e in molti si chiedono se queste arriveranno o meno anche nella conferenza stampa indetta dal presidente della FIGC Giovanni Malagò e che vedrà anche la partecipazione del direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri.
Ma dove seguire la conferenza stampa di Mancini? In questa pagina tutte le informazioni utili.