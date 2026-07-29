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Roberto Mancini ItalyGetty
Antonio Torrisi

Conferenza stampa di Mancini e Ranieri: dove vederla in TV e streaming e l'orario di inizio

Italia
Coppa del Mondo

Il nuovo CT parla alla stampa dopo il suo ritorno sulla panchina dell'Italia: tutte le informazioni utili per seguirla in diretta.

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Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale italiana: la notizia, arrivata dopo diverse giornate complesse vissute in Federcalcio, ha posto fine a un vero e proprio tormentone per la nomina del commissario tecnico.

E c'è grande curiosità per scoprire le prime parole di Mancini che, in passato, ha lasciato l'Italia non proprio in maniera ideale per firmare con l'Arabia Saudita.

Un fulmine a ciel sereno a cui sono seguite anche delle scuse: e in molti si chiedono se queste arriveranno o meno anche nella conferenza stampa indetta dal presidente della FIGC Giovanni Malagò e che vedrà anche la partecipazione del direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri.

Ma dove seguire la conferenza stampa di Mancini? In questa pagina tutte le informazioni utili.

  • LA CONFERENZA DI ROBERTO MANCINI E CLAUDIO RANIERI

    Come annunciato da Giovanni Malagò, nella giornata di mercoledì 29 giugno presso la sala conferenze della sede FIGC di via Po 36 si tiene la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e di Claudio Ranieri.

    Sarà l'occasione giusta per dare il via al nuovo corso della Nazionale, riprendendo anche i discorsi portati avanti fino al 2023, ma c'è anche un altro tema: verrà annunciata anche la terza figura, citata da Malagò, che affiancherà Mancini e Ranieri? E di chi si tratta?

    Nell'edizione odierna del Corriere della Sera, i due nomi che sono stati fatti per il ruolo di direttore delle nazionali sarebbero quelli di Gianfraco Zola e Beppe Bergomi.

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  • CONFERENZA STAMPA MANCINI: ORARIO

    La conferenza stampa di Roberto Mancini è in programma alle ore 18:20: nel corso della stessa presentazione prenderà la parola anche il presidente e direttore tecnico del Club Italia Ranieri.

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  • DOVE VEDERE LA CONFERENZA STAMPA DI MANCINI

    La presentazione di Mancini, e quindi la conferenza stampa del nuovo commissario tecnico della Nazionale, potrà essere seguita in diretta TV su Sky Sport, con collegamenti su Sky Sport 24 (e, di conseguenza, in diretta streaming su Sky GO e NOW), e sui canali Rai (e in diretta streaming su Rai Play).

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