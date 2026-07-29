Conferenza stampa di Mancini e Ranieri: dove vederla in TV e streaming e l'orario di inizio

Come annunciato da Giovanni Malagò, nella giornata di mercoledì 29 giugno presso la sala conferenze della sede FIGC di via Po 36 si tiene la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e di Claudio Ranieri.

Sarà l'occasione giusta per dare il via al nuovo corso della Nazionale, riprendendo anche i discorsi portati avanti fino al 2023, ma c'è anche un altro tema: verrà annunciata anche la terza figura, citata da Malagò, che affiancherà Mancini e Ranieri? E di chi si tratta?

Nell'edizione odierna del Corriere della Sera, i due nomi che sono stati fatti per il ruolo di direttore delle nazionali sarebbero quelli di Gianfraco Zola e Beppe Bergomi.