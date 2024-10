Le parole dell'allenatore giallorosso in vista del posticipo del Franchi: "Creiamo tanto, ma dobbiamo avere più convinzione in attacco".

La vittoria di misura contro la Dinamo Kiev in Europa League non ha completamente placato le perplessità sulla Roma, già in ritardo in campionato. E ora alle porte c'è il posticipo contro la Fiorentina, avversario in formissima.

Gara, quella in programma domenica sera al Franchi, che Ivan Juric ha presentato nella classica conferenza stampa della vigilia organizzata a Trigoria.

Di seguito le parole più interessanti dell'allenatore giallorosso.