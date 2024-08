Conference League, la Puskas Academy vince a tavolino: Dnipro sconfitto per 3-0 per due volte senza giocare

Il club ungherese passa il turno di Conference, mentre quello ucraino è eliminato dalle coppe europee dopo essere fallito.

Una volta che il sorteggio di Conference ha accoppiato la Puskas Academy e il Dnipro-1, il team unghese non credeva di poter avere così tanta vita facile. Tanto da non scendere in campo nè all'andata nè al ritorno, passando comunque al turno successivo.

Nel luglio del 2024, il Dnipro è stato infatti estromesso dalle competizioni europee e dal campionato ucraino per motivi economici.

Per questo motivo la Puskas Academy, accademia che porta il cognome del più importante calciatore ungherese di tutti i tempi, ha vinto a tavolino sia l'andata che il ritorno del secondo turno, accedendo così al terzo. Il Dnipro-1, invece, non esiste più dopo aver dichiarato bancarotta.