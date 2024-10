Da San Siro all'Allianz Stadium: i due esterni ancora protagonisti, adesso Thiago Motta avrà la possibilità di scegliere.

In una Juventus in cui tante cose non hanno funzionato nel pareggio per 2-2 contro il Parma, c'è un aspetto che invece può far sorridere Thiago Motta, ovvero l'asse Conceicao-Weah.

I due esterni offensivi sono partiti nuovamente titolari, come contro l'Inter pochi giorni fa e anche in questo caso sono stati decisivi in zona goal con goal e assist, ripetendo un'azione molto simile, a dimostrazione che non sia un caso tutto ciò.

Se ad inizio stagione immaginavamo Yildiz e Nico Gonzalez titolari sulle fasce, adesso è giusto fare un passo indietro perché dopo queste ultime gare gli scenari sono cambiati in casa Juve.