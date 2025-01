Inter vs AC Milan

L'allenatore rossonero medicato ad un piede durante i festeggiamenti per la conquista della Supercoppa Italiana sull'Inter a Riad.

Un dolore che ha richiesto l'intervento dello staff sanitario del Milan, ma che nulla ha tolto alla felicità per la conquista del primo titolo da allenatore rossonero.

Sergio Conceicao ha dovuto interrompere per qualche istante i festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa Italiana contro l'Inter per farsi medicare.

Nulla di grave ovviamente, ma che ha dato il là a un siparietto curioso a bordocampo dopo la fine della partita.