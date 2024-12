Como-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I giallorossi in casa dei lombardi per dare continuità al periodo positivo. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Dopo il successo in Europa League contro il Braga, la Roma torna a concentrarsi sul campionato per dar seguito al convincente poker rifilato al Lecce all'Olimpico. La squadra di Ranieri è ospite del Como, in piena lotta per uscire dalle zone calde della classifica e reduce dal pari rocambolesco e sotto l'acquazzone contro il Venezia. In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.