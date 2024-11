Como-Monza dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Como vs Monza

Como e Monza a confronto nel 14° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

La Serie A è giunta al quattordicesimo turno: dopo l'anticipo tra Cagliari e Verona del venerdì, tocca a Como e Monza inaugurare il sabato.

Un derby tutto lombardo tra due squadre che stazionano in zona retrocessione: dieci i punti per la squadra di Fabregas, appena uno in più rispetto ai ragazzi allenati da Alessandro Nesta. Peggio di loro solo il Venezia, fermo a quota otto.

Per il Como la vittoria manca dal 29 settembre (3-2 al Verona al 'Sinigaglia'), mentre il Monza ha conquistato il suo unico successo in campionato sempre contro gli scaligeri ma al 'Bentegodi', il 21 ottobre.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Como-Monza: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.