Como-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Como e Juventus si affrontano nel match che apre la 24ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Riparte la Serie A con la ventiquattresima giornata di campionato, la prima dopo la chiusura ufficiale del calciomercato invernale.

Prevedibile dunque vedere alcuni volti nuovi durante Como-Juventus, gara che inaugurerà questo turno di Serie A. La squadra di Fabregas è quindicesima in classifica con 22 punti e nelle ultime due giornate ha perso contro Atalanta e Bologna.

La Juventus invece ha conquistato tre punti nel turno precedente battendo 4-1 l’Empoli: i bianconeri sono a quota 40 in classifica, in piena corsa per un posto in Europa.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le info su Como-Juventus: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.