Come vedere Milan-Napoli gratis con freemium su DAZN in diretta tv e streaming

Il big-match della decima giornata di Serie A sarà visibile gratis su DAZN: ecco come utilizzare la modalità freemium.

Una partita di Serie A visibile in tv e in streaming gratis dopo quasi trent'anni. E che partita.

DAZN ha infatti deciso di trasmettere Milan-Napoli, big-match della decima giornata, in chiaro. L'offerta sarà valida per i primi due milioni di utenti non abbonati che accederanno alla piattaforma.

L'ultima volta in cui una partita di Serie A fu trasmessa in chiaro risale al 1996, in quel caso scesero in campo Juventus e Sampdoria.

Ma come sarà possibile vedere Milan-Napoli gratis e come funziona la modalità freemium di DAZN?