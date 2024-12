Come vedere Ajax-Lazio in streaming solo su NOW: quanto costa e come abbonarsi

La squadra di Baroni vuole riprendere la corsa interrotta contro il Ludogorets: come vedere la partita contro gli olandesi in streaming solo su NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Lo 0-0 contro il Ludogorets ha lasciato l'amaro in bocca, ma ora la Lazio vuole voltare pagina: i biancocelesti di Marco Baroni volano in casa dell'Ajax per riprendere la corsa interrotta contro i bulgari, tentando così di iniziare a ipotecare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League.

Si gioca per la sesta giornata del primo girone unico della storia della competizione. Raggruppamento comandato proprio dalla Lazio, che grazie alle quattro vittorie iniziali e al pari col Ludogorets è prima con 13 punti, gli stessi di Athletic e Eintracht Francoforte. Da ricordare soprattutto il bellissimo 2-1 al Porto, deciso da una rete in pieno recupero di Pedro.

Ha iniziato bene il proprio cammino anche l'Ajax degli italiani, che in panchina presenta Francesco Farioli e in campo l'ex juventino Daniele Rugani: gli olandesi sono reduci da una sconfitta per 2-0 in casa della Real Sociedad, ma in precedenza avevano vinto tre partite e ne avevano pareggiata una.

Ajax-Lazio sarà trasmessa in diretta e in esclusiva streaming da NOW e per vedere la partita sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Quanto costa? Come accedere al servizio? Tutte le informazioni per assistere alla gara dei biancocelesti.