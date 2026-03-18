Come sta Bastoni dopo l'infortunio: la situazione verso Fiorentina-Inter e le sue condizioni fisiche

Non si può dire che Alessandro Bastoni stia vivendo il momento più felice della propria stagione: non bastassero i fischi che ormai deve prendersi in ogni stadio, il difensore dell'Inter è ora costretto a convivere anche con un infortunio.

Bastoni non è ancora tornato in campo dopo il guaio fisico rimediato nel secondo tempo del derby contro il Milan del 9 marzo, perso 1-0 dalla formazione di Chivu. E sabato scorso ha saltato la sfida di San Siro contro l'Atalanta.

Il mirino è puntato ora sul prossimo impegno di campionato dell'Inter: il posticipo domenicale del 22 marzo contro la Fiorentina, ultima sfida prima della sosta delle Nazionali. Come sta Bastoni? Sarà in campo al Franchi? La situazione e le sue condizioni.