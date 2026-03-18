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FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Come sta Bastoni dopo l'infortunio: la situazione verso Fiorentina-Inter e le sue condizioni fisiche

Il centrale nerazzurro non ha ancora recuperato dal guaio alla tibia rimediato nel derby contro il Milan: come sta dopo aver saltato Inter-Atalanta.

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Non si può dire che Alessandro Bastoni stia vivendo il momento più felice della propria stagione: non bastassero i fischi che ormai deve prendersi in ogni stadio, il difensore dell'Inter è ora costretto a convivere anche con un infortunio.

Bastoni non è ancora tornato in campo dopo il guaio fisico rimediato nel secondo tempo del derby contro il Milan del 9 marzo, perso 1-0 dalla formazione di Chivu. E sabato scorso ha saltato la sfida di San Siro contro l'Atalanta.

Il mirino è puntato ora sul prossimo impegno di campionato dell'Inter: il posticipo domenicale del 22 marzo contro la Fiorentina, ultima sfida prima della sosta delle Nazionali. Come sta Bastoni? Sarà in campo al Franchi? La situazione e le sue condizioni.

  • COME STA BASTONI

    La novità di oggi, mercoledì 18 marzo, è che Bastoni è tornato a lavorare parzialmente in gruppo. Il mancino della Nazionale si è dunque rimesso a disposizione di Chivu, anche se non completamente.

    Nello specifico, come riferisce Sky, Bastoni ha svolto più di metà allenamento in gruppo per poi passare a una seduta individuale. Le sue condizioni sono dunque in miglioramento.

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  • BASTONI GIOCA FIORENTINA-INTER?

    Considerato come alla disputa di Fiorentina-Inter manchi ancora qualche giorno, lo scenario di un ritorno in campo di Bastoni proprio per il posticipo contro la Fiorentina sta diventando sempre più concreto.

    Il rientro in gruppo del centrale nerazzurro avverrà, a meno di altri intoppi, prima di domenica: giovedì, al massimo venerdì. E ciò significa che Chivu si appresta a riavere a tutti gli effetti a disposizione il proprio calciatore per la gara del Franchi.

    Bastoni, insomma, a meno di sorprese verrà convocato per Fiorentina-Inter e poi anche per i playoff Mondiali con l'Italia. Nel primo caso, starà poi a Chivu valutare le sue condizioni fisiche in relazione a una chance da titolare o meno.

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  • L'INFORTUNIO DI BASTONI

    Bastoni sta dunque recuperando dall'infortunio riportato contro il Milan: durante uno scontro con il rossonero Rabiot, sanzionato dall'arbitro Doveri con un fallo a favore di quest'ultimo, il mancino si è procurato una forte contusione a una tibia che lo ha costretto ai box per un periodo di tempo.

    In occasione di Inter-Atalanta Bastoni è andato in panchina, ma già dall'inizio era chiaro che non sarebbe entrato in campo: il rientro era stato programmato proprio per Fiorentina-Inter.

  • CHI GIOCHEREBBE AL POSTO DI BASTONI

    Assodato che Bastoni dovrebbe essere convocato per la partita contro la Fiorentina, in questo momento resiste ancora l'opzione che lo vede sedersi inizialmente in panchina, magari per fare ritorno in campo nel secondo tempo.

    Chi giocherebbe al suo posto? A giostrare sul centro-sinistra della difesa a tre nerazzurra sarebbe ancora una volta Carlos Augusto. Il brasiliano, che di base sarebbe un terzino o un esterno a tutta fascia, ha già giocato nei tre davanti a Sommer contro l'Atalanta.

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