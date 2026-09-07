Come sta andando Dumfries al Real Madrid, l'olandese ritrova subito l'Inter in Champions League

Il calendario della Champions League ha messo subito l'Inter sulla strada di Denzel Dumfries.

L'esterno olandese in estate ha deciso di lasciare Milano, dopo cinque stagioni ricche di successi, per proseguire la sua carriera al Real Madrid.

Una scelta di cui l'Inter ha preso atto anche perché sul contratto di Dumfries era stata inserita una clausola rescissoria da 20 milioni di euro valida solo per l'estero.

Dumfries quindi martedì sera affronterà per la prima volta da avversario i suoi ex compagni. Ma come sta andando al Real Madrid?