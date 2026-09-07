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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Come sta andando Dumfries al Real Madrid, l'olandese ritrova subito l'Inter in Champions League

Champions League
Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter

L'olandese ha scelto il Real Madrid per proseguire la sua carriera dopo cinque stagioni ricche di successi con l'Inter. Ma le prime settimane di Dumfries in Spagna non sono state facilissime.

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Il calendario della Champions League ha messo subito l'Inter sulla strada di Denzel Dumfries.

L'esterno olandese in estate ha deciso di lasciare Milano, dopo cinque stagioni ricche di successi, per proseguire la sua carriera al Real Madrid.

Una scelta di cui l'Inter ha preso atto anche perché sul contratto di Dumfries era stata inserita una clausola rescissoria da 20 milioni di euro valida solo per l'estero.

Dumfries quindi martedì sera affronterà per la prima volta da avversario i suoi ex compagni. Ma come sta andando al Real Madrid?

  • CINQUE ANNI DI VITTORIE

    Dumfries arriva all'Inter nell'estate del 2021 dal PSV col compito, tutt'altro che semplice, di non fare rimpiangere un certo Achraf Hakimi che si è intanto trasferito al PSG.

    L'olandese ha però gradualmente conquistato tutti mettendo in mostra strapotere fisico, dedizione tattica e inserimenti letali in zona goal.

    Le reti segnate da Dumfries con l'Inter in oltre duecento presenze complessive sono state ventisette, con ventotto assist. Numeri più da ala offensiva che da esterno a tutta fascia.

    In maglia nerazzurra l'olandese ha vinto due Scudetti, uno con Simone Inzaghi e l'ultimo nella scorsa stagione con Chivu. Ma anche tre Coppe Italia. L'unico rimpianto è la Champions League, sfumata per due volte in finale.

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  • L'IMPATTO A MADRID

    Dumfries sta ora cercando di conquistare anche il sempre esigentissimo pubblico del 'Bernabeu'.

    José Mourinho, che lo ha fortemente voluto, utilizza l'olandese in un ruolo diverso rispetto a quello che occupava all'Inter dato che il Real Madrid utilizza la difesa a quattro.

    Cosa che finora sta mettendo in leggera difficoltà Dumfries, chiamato a fare maggiore attenzione dietro e meno libero di spingere nella metà campo avversaria.

    L'olandese così non ha ancora segnato o fornito assist in Liga. Mentre alcune disattenzioni difensive gli sono costate le prime critiche.

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  • SERVE TEMPO

    Le qualità fisiche e tecniche di Dumfries non sono in discussione. Ma come sempre quando si cambia campionato serve un breve periodo di adattamento.

    Nel caso dell'olandese, poi, c'è da digerire come detto anche il nuovo assetto tattico col passaggio dal 3-5-2 dell'Inter al 4-2-3-1 del Real Madrid.

    Il ruolo di esterno a tutta fascia permetteva a Dumfries di attaccare lo spazio in verticale con grande libertà, protetto alle spalle dai tre difensori centrali e dalle scalate della mezzala.

    Ora invece è chiamato a fare il terzino puro in una difesa a quattro, cosa che richiede maggiore disciplina nelle posture difensive, tempi differenti nella diagonale e un dosaggio più accorto delle proiezioni offensive.

    Dumfries deve affinare la gestione del pallone negli spazi stretti e la pulizia nelle uscite basse, caratteristiche diverse rispetto alle transizioni dirette e alla progressione atletica che ne hanno esaltato le doti a Milano.

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  • COME LO HA SOSTITUITO L'INTER

    E l'Inter? Come ha sostituito Dumfries?

    I nerazzurri durante l'estate hanno incontrato qualche intoppo sul mercato. Marco Palestra, primo obiettivo per la fascia destra, ha infatti preferito il Chelsea mentre Khalaili non ha ottenuto l'idoneità sportiva.

    Alla fine così al posto di Dumfries è arrivato una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Spence, ex Genoa che nelle ultime stagioni giocava nel Tottenham.

    L'inglese però ancora non si è visto tanto che Chivu, dopo averci lavorato per tutto il precampionato, ha finora schierato Andy Diouf alternandolo sulla destra con Luis Henrique.

    Soprattutto il primo ha peraltro risposto benissimo con due assist forniti nella prima giornata di campionato contro il Monza e un'ottima prestazione anche nel big-match dell'ultimo turno contro il Napoli.

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