Come giocherà l'Italia: la probabile formazione contro la Svizzera agli ottavi di Euro 2024

Mancini per Calafiori, le tentazioni El Shaarawy e Fagioli, il ritorno di Chiesa e Scamacca, Bastoni e Dimarco in dubbio: le scelte di Spalletti.

Vietato sbagliare. Ma soprattutto, ritrovarsi.

L'Italia si appresta ad affrontare l'ostacolo Svizzera e a guardarsi allo specchio in mezzo a un mare di incertezze che Luciano Spalletti vuol provare a trasformare in certezze, dando solidità a una Nazionale fin qui sbiadita.

Zaccagni ci ha consentito di proseguire l'avventura a Euro 2024, ma adesso spazio alla roulette: sabato pomeriggio dentro o fuori con gli elvetici, in una Berlino che rievoca ricordi dolcissimi e che dovrà dirci realmente chi siamo. E soprattutto, che parte possiamo recitare nel torneo tedesco.

Il ct blinda le sedute, studia, prova, alterna: la formazione è top secret ma conduce verso la conferma della difesa a 3 varata contro la Croazia, tesa ad accentuare equilibri apparsi fin qui fragili e tenuti a galla da un prodigioso Donnarumma.

Si riparte da lui, si riparte da Gigio e dai ballottaggi. Ma anche da Chiesa e Scamacca, pronti a tornare titolari in avanti.

Il rebus riguarda anche il modulo, nonché un paio di tentazioni che confondono i pensieri spallettiani in quel di Iserlohn: Mancini e Buongiorno dall'inizio oppure uno solo? Fagioli in regia? Cristante per una mediana più gagliarda? Dimarco, ancora acciaccato per via dei postumi del colpo subìto con la Spagna, ce la farà o darà forfait? E il febbricitante Bastoni?

Domande su domande che portano a quella principale: come giocherà l'Italia contro la Svizzera?

Proviamo a costruire la possibile formazione degli azzurri per l'ottavo in programma sabato alle 18 a Berlino.