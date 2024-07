Come giocherà il Napoli: formazione tipo, probabili titolari, modulo

Nuova stagione, nuovo allenatore: come giocherà il Napoli di Antonio Conte?

Il Napoli ha scelto Antonio Conte per ripartire.

Un nuovo ciclo per gettarsi alle spalle i fallimenti del post Scudetto: questo il diktat di Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di affidarsi al tecnico salentino per tornare al vertice del calcio italiano e ritrovare i palcoscenici europei.

Conte durante la conferenza di presentazione si è mostrato con le idee chiare e determinato a caricarsi sulle spalle il rilancio degli azzurri, che come spiegato dallo stesso allenatore dal punto di vista tattico saranno "duttili". Da capire, naturalmente, come prenderà gradualmente forma l'11 titolare in base al mercato in entrata e in uscita.

Ma come giocherà il nuovo Napoli nella stagione 2024/2025?