Come funziona MYClubPass di DAZN e come vedere tutte le partite di una sola squadra

MyClubPass è il piano DAZN dedicato a chi vuole seguire una sola squadra di Serie A. Al momento della sottoscrizione l'utente deve scegliere il proprio club tra quelli disponibili e, per tutta la durata dell'abbonamento, può vedere tutte le partite di Serie A della squadra selezionata, sia in diretta sia on demand.

La scelta della squadra è vincolante per l'intera stagione: una volta selezionato il club, non è infatti possibile cambiarlo durante il contratto. Per questo motivo è importante verificare attentamente la propria scelta prima di completare l'attivazione.