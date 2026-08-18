Seguire tutte le partite della propria squadra del cuore in Serie A senza sottoscrivere un abbonamento completo: è questo l'obiettivo di MyClubPass, il piano di DAZN pensato per i tifosi che vogliono concentrarsi esclusivamente su un club. L'abbonamento permette infatti di vedere tutti i match di Serie A disputati dalla squadra scelta per l'intera stagione.
Come funziona MYClubPass di DAZN e come vedere tutte le partite di una sola squadra
Cos'è MyClubPass di DAZN?
MyClubPass è il piano DAZN dedicato a chi vuole seguire una sola squadra di Serie A. Al momento della sottoscrizione l'utente deve scegliere il proprio club tra quelli disponibili e, per tutta la durata dell'abbonamento, può vedere tutte le partite di Serie A della squadra selezionata, sia in diretta sia on demand.
La scelta della squadra è vincolante per l'intera stagione: una volta selezionato il club, non è infatti possibile cambiarlo durante il contratto. Per questo motivo è importante verificare attentamente la propria scelta prima di completare l'attivazione.
Chi può attivare DAZN MyClubPass e su quanti dispositivi si può vedere?
Il piano è sottoscrivibile da tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata),nonchédai nuovi clienti.
MyClubPass permette di guardare i contenuti su fino a due dispositivi contemporaneamente, con lo streaming associato a un unico indirizzo IP, secondo le regole previste dal piano. L'accesso resta comunque personale: le credenziali dell'account DAZN non possono essere condivise con altre persone.
- PubblicitàPubblicità
Quanto costa MyClubPass?
Per la stagione 2026/27, MyClubPass è disponibile con due formule annuali: 29,99 euro al mese per 12 mesi, con pagamento dilazionato, oppure 329 euro in un'unica soluzione. Il piano mensile non è disponibile sul sito DAZN per questo abbonamento.
L'offerta annuale con pagamento in un'unica soluzione consente quindi di risparmiare rispetto alla formula con 12 rate mensili.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.