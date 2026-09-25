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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Lelio Donato

Come funziona la Nations League: regolamento, formula, quanto dura e cosa si vince

UEFA Nations League A

Tutto quello che c'è da sapere sulla Nations League: chi partecipa, il regolamento, la formula della manifestazione, cosa si vince e l'albo d'oro.

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L'Italia così come tutte le altre nazionali europee torna in campo per la Nations League, competizione ufficiale che l'UEFA ha introdotto dal 2018.

Ma come funziona esattamente? Qual è la formula, chi partecipa, quante partite si giocano e come si vince?

Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla Nations League e l'albo d'oro della manifestazione.

  • COME FUNZIONA LA NATIONS LEAGUE

    Il torneo, nato nel 2018 per volontà dell'ex presidente dell'UEFA Michel Platini, ha cadenza biennale e vede in lizza 54 nazionali (ovvero tutte quelle europee esclusa la Russia).

    La Nations League è strutturata n leghe, come i campionati nazionali per club, con meccanismi di promozione e retrocessione.

    Ciascuna lega è a sua volta suddivisa in gironi le cui gare si svolgono da settembre a novembre di un anno pari. Nel giugno dell'anno successivo ha luogo la fase finale per l'assegnazione del titolo.

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  • IL REGOLAMENTO DELLA NATIONS LEAGUE

    Il regolamento della Nations League ha subito varie modifiche nel corso degli anni.

    Quella che si sta giocando è la quinta edizione e prevede ancora quattro leghe (A, B, C e D) con gironi da tre o quattro squadre.

    Nella prossima edizione invece sparirà la Lega D dunque ne resteranno solo tre da diciotto squadre ciascuna. In ogni lega le squadre saranno divise in gironi da sei.

    Dalla Lega A retrocederanno in Lega B dunque solo le due peggiori quarte. In Lega B tutte le terze saranno direttamente salve e saranno le quarte ad andare agli spareggi contro le seconde di Lega C, senza alcuna retrocessione diretta

    Dalla Lega C saranno tutte salve e non vi saranno spareggi, mentre tutte le sei squadre di Lega D saranno promosse indipendentemente dai piazzamenti.

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  • COME SI VINCE LA NATIONS LEAGUE: LA FORMULA

    Ma come si vince la Nations League?

    Le prime due classificate di ognuno dei quattro gironi della Lega A, ovvero quella a cui partecipa anche l'Italia, si qualificano per i quarti di finale.

    Nel mese di giugno 2027 si terrà la Final Four che decreterà la nazionale vincitrice del trofeo in un Paese ancora da definire.

    La novità di questa edizione è che, inoltre, le prime tre classificate nei gironi della Lega A di Nations League saranno teste di serie nelle qualificazioni per gli Europei 2028.

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  • L'ALBO D'ORO DELLA NATIONS LEAGUE

    Come detto siamo giunti già alla quinta edizione della Nations League. Ma chi ha vinto le precedenti quattro?

    Il Portogallo, campione in carica, ha conquistato il trofeo già due volte. Un successo a testa invece per Spagna e Francia. E l'Italia?

    Gli Azzurri sono arrivati terzi due volte nel 2021/21 e nel 2022/23 ma non hanno mai raggiunto la Finalissima.

    Di seguito l'albo d'oro della Nations League:

    2018/19: Portogallo

    2020/21: Francia

    2022/23: Spagna

    2024/25: Portogallo

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