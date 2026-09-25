Come funziona la Nations League: regolamento, formula, quanto dura e cosa si vince

Il regolamento della Nations League ha subito varie modifiche nel corso degli anni.

Quella che si sta giocando è la quinta edizione e prevede ancora quattro leghe (A, B, C e D) con gironi da tre o quattro squadre.

Nella prossima edizione invece sparirà la Lega D dunque ne resteranno solo tre da diciotto squadre ciascuna. In ogni lega le squadre saranno divise in gironi da sei.

Dalla Lega A retrocederanno in Lega B dunque solo le due peggiori quarte. In Lega B tutte le terze saranno direttamente salve e saranno le quarte ad andare agli spareggi contro le seconde di Lega C, senza alcuna retrocessione diretta

Dalla Lega C saranno tutte salve e non vi saranno spareggi, mentre tutte le sei squadre di Lega D saranno promosse indipendentemente dai piazzamenti.