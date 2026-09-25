Come funziona la Nations League: regolamento, formula, quanto dura e cosa si vince

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L'Italia così come tutte le altre nazionali europee torna in campo per la Nations League, competizione ufficiale che l'UEFA ha introdotto dal 2018.
Ma come funziona esattamente? Qual è la formula, chi partecipa, quante partite si giocano e come si vince?
Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla Nations League e l'albo d'oro della manifestazione.