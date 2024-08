Come funziona FantaMaster: voti, gestione ruoli, sostituzioni e modalità di gioco

4 fonti di voto, ruoli flessibili, tante modalità di gioco e tool a disposizione: perchè scegliere Fantamaster per il fantacalcio 2024/2025.

Dopo esserti registrato, utilizza il codice sconto footballco per avere uno sconto del 15% su qualsiasi prodotto acquistato su FantaMaster

Il fantacalcio, come si suol dire, è il gioco più bello del mondo dopo il calcio, e noi fantallenatori ovviamente siamo d’accordo.

Anche il fantacalcio, come tutti i giochi che coinvolgono milioni di appassionati, col tempo cambia e si adatta al contesto e alle nuove esigenze dei giocatori, con lo scopo di garantire il massimo divertimento e massimizzare l’esperienza di gioco.

Nel corso dell’ultimo decennio abbiamo già assistito a dei cambiamenti epocali, come ad esempio l’arrivo dei voti live e del voto statistico, l’abbandono definitivo del cartaceo e di Excel in favore delle app per smartphone con le notifiche in tempo reale e tantissimi altri.

E gli ultimi anni non sono stati da meno, con il consolidamento del mercato che ha visto affermarsi due piattaforme come protagoniste indiscusse: FantaMaster, emersa rapidamente negli ultimi anni, e Fantacalcio.it.

Ma come funziona FantaMaster e come è riuscita ad affermarsi così rapidamente tra gli appassionati, con oltre 2 milioni di fantallenatori iscritti?