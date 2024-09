Come funziona la classifica di Europa League? Fase campionato e girone, il regolamento per qualificarsi agli ottavi o ai playoff

Roma e Lazio nel girone di Europa League, l'obiettivo è passare agli ottavi: ma in che modo ci si può qualificare al turno successivo?

L'Italia ha interrotto la maledizione dell'Europa League, portandola a casa nella primavera del 2024 grazie alla vittoria dell'Atalanta. Ora saranno Lazio e Roma, le due rappresentanti della Serie A, a tentare il bis anche nel 2025.

Dopo aver perso la finale nel 2023 contro il Siviglia, la Roma di Juric è tra le squadre favorite per un percorso importante, al pari però di una Lazio che vuole alzare l'asticella delle ultime annate e conquistare un trofeo d'elite lontano dall'Italia.

Come la Champions, anche l'Europa League è cambiata rispetto alle ultime annate, abbracciando più squadre, un girone unico denominato fase campionato e otto partite per ogni team, in cui non tutte le avversarie vengono affrontate all'Olimpico.