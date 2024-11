Come Conte ha convinto Buongiorno ad andare al Napoli: "Ci siamo incontrati una sera per caso in un ristorante"

Il difensore azzurro ha compiuto la scelta estiva anche dopo un incontro casuale a cena con il suo futuro allenatore: "Abbiamo parlato 10-15 minuti".

Alessandro Buongiorno non lo ha mai nascosto: il Napoli non era l'unica pretendente ai suoi servizi. Com'è del resto logico, pensando alle ottime cose mostrate dall'ex difensore del Torino nei suoi anni con la maglia granata.

Il Milan ha più volte provato a bussare alla porta del Toro, ma senza successo. Si è parlato anche di Inter. E lo stesso Buongiorno ha rivelato di aver rifiutato la Juventus, in quanto, per uno con il sangue granata come lui, sarebbe stato davvero troppo.

Le avances del Napoli no, Buongiorno non le ha rifiutate. E il motivo ha soprattutto un nome e un cognome: Antonio Conte. Con tanto di retroscena sul modo in cui l'allenatore azzurro è riuscito a convincerlo.