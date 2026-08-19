Come cambia l’Inter con Curtis Jones: il ruolo dell’inglese non sarà univoco

La missione è stata finalmente portata a termine. L’Inter ha messo le mani su Curtis Jones, coronando un inseguimento che durava non dall’inizio del mercato, ma addirittura dalla finestra invernale, dunque dalla metà circa della scorsa stagione.
Il club campione d’Italia ha accettato di pagare al Liverpool 35 milioni di euro bonus compresi per assicurarsi il giocatore. Una cifra dunque più bassa rispetto ai 40 milioni che, inizialmente, i Reds avevano chiesto per lasciarlo partire.
Jones, del resto, è sempre stato l’obiettivo numero uno per il centrocampo di Cristian Chivu. Lo stesso ds Piero Ausilio lo aveva spiegato in tempi non sospetti, senza nascondere l’interesse concreto. E il motivo di tale ammirazione va ricercato anche nel ruolo che l’inglese potrà ricoprire nella sua nuova squadra.
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