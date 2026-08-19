Come cambia l’Inter con Curtis Jones: il ruolo dell’inglese non sarà univoco

Jones è infatti un centrocampista molto duttile, che può essere schierato in diverse zone e pure in diversi sistemi tattici. Nella scorsa stagione ha giocato prevalentemente in coppia con un altro elemento nel 4-2-3-1 di Slot.

Numericamente ma anche di fatto, Jones è però una sorta di sostituto di Frattesi. Il giocatore romano ha lasciato l’Inter negli scorsi giorni per andare alla Lazio, liberando una casella che i nerazzurri stanno prontamente riempiendo. Proprio lì potrebbe vedersi Curtis: nella posizione di mezzala, magari accanto a Barella e Calhanoglu. E magari, come detto, da titolare.

In questo caso se la dovrebbe giocare con i vari Zielinski e Sucic, gli altri elementi della rosa dell’Inter che possono giostrare in quella zona. Ma è fattibile pensare anche a un Jones come vice Barella, per dare respiro al nazionale italiano nella solita stagione da doppio impegno e alzare il livello rispetto al rendimento di Frattesi.

Difficile invece pensare a Jones come alternativa a Calhanoglu nella posizione di play davanti alla difesa: lì c’è già Aleksandar Stankovic, pronto a crescere all’ombra del turco e, chissà, a prenderne il posto a partire dalla prossima stagione.