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Jones Liverpool desktopGetty Images
Stefano Silvestri

Come cambia l’Inter con Curtis Jones: il ruolo dell’inglese non sarà univoco

Calciomercato
Serie A
Inter
C. Jones

I nerazzurri hanno finalmente messo le mani sull’inglese del Liverpool. Ed è un acquisto che garantirà a Chivu diverse soluzioni e alternative.

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La missione è stata finalmente portata a termine. L’Inter ha messo le mani su Curtis Jones, coronando un inseguimento che durava non dall’inizio del mercato, ma addirittura dalla finestra invernale, dunque dalla metà circa della scorsa stagione.

Il club campione d’Italia ha accettato di pagare al Liverpool 35 milioni di euro bonus compresi per assicurarsi il giocatore. Una cifra dunque più bassa rispetto ai 40 milioni che, inizialmente, i Reds avevano chiesto per lasciarlo partire.

Jones, del resto, è sempre stato l’obiettivo numero uno per il centrocampo di Cristian Chivu. Lo stesso ds Piero Ausilio lo aveva spiegato in tempi non sospetti, senza nascondere l’interesse concreto. E il motivo di tale ammirazione va ricercato anche nel ruolo che l’inglese potrà ricoprire nella sua nuova squadra.


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  • JONES TITOLARE?

    Jones, sì, arriva a Milano con buone speranze di conquistarsi un posto da titolare. Cosa che a Liverpool ha potuto fare soltanto raramente. Nella scorsa stagione, per dire, è sceso in campo 34 volte in Premier League, ma solo a dicembre e nella parte finale del campionato è riuscito a tenersi stretta la maglia da titolare per una striscia di partite consecutive.

    Anche questo ha convinto il calciatore a lasciare il club che ha rappresentato tutta la sua vita, giovanili comprese (vi è entrato nel 2010): la possibilità di trovare più spazio rispetto a quanto gliene abbia concesso Arne Slot nel 2025/26.

    Certo, rimane una fatidica domanda: dove? In mezzo al campo, certo. Ma qui le soluzioni, per la gioia di Chivu, rischiano di essere davvero parecchie.

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  • DOVE PUÒ GIOCARE JONES

    Jones è infatti un centrocampista molto duttile, che può essere schierato in diverse zone e pure in diversi sistemi tattici. Nella scorsa stagione ha giocato prevalentemente in coppia con un altro elemento nel 4-2-3-1 di Slot.

    Numericamente ma anche di fatto, Jones è però una sorta di sostituto di Frattesi. Il giocatore romano ha lasciato l’Inter negli scorsi giorni per andare alla Lazio, liberando una casella che i nerazzurri stanno prontamente riempiendo. Proprio lì potrebbe vedersi Curtis: nella posizione di mezzala, magari accanto a Barella e Calhanoglu. E magari, come detto, da titolare.

    In questo caso se la dovrebbe giocare con i vari Zielinski e Sucic, gli altri elementi della rosa dell’Inter che possono giostrare in quella zona. Ma è fattibile pensare anche a un Jones come vice Barella, per dare respiro al nazionale italiano nella solita stagione da doppio impegno e alzare il livello rispetto al rendimento di Frattesi.

    Difficile invece pensare a Jones come alternativa a Calhanoglu nella posizione di play davanti alla difesa: lì c’è già Aleksandar Stankovic, pronto a crescere all’ombra del turco e, chissà, a prenderne il posto a partire dalla prossima stagione.

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  • ANCHE ESTERNO DESTRO

    All’occorrenza Jones sa fare anche il terzino o esterno di fascia. Ripetiamo: all'occorrenza. Non è propriamente il suo, si tratta come detto di un centrocampista centrale, ma all’evenienza anche questa potrebbe essere una buona soluzione per Chivu. Specialmente alla luce di quel che è successo e ancora sta succedendo.

    Spence ha sostituito Dumfries, ma dovrà dimostrare di valere l’investimento dell’Inter. A destra c’è anche Diouf, che come noto si sente però mezzala e non esterno. Mentre Luis Henrique è da giorni nel mirino della Roma, che vorrebbe regalarlo a Gasperini.

    La poliedricità del quasi ex Liverpool consentirà insomma a Chivu e all’Inter di tenersi pronti per qualsiasi scenario. Anche quello dell’assenza, per qualsivoglia motivo, di uno o più esterni. Manna dal cielo per l’allenatore romeno, che ha avallato il suo acquisto anche per questa ragione.

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  • LA NUOVA INTER CON JONES

    Così potrebbe schierarsi l’Inter con Jones accanto a Barella e Calhanoglu:

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones (Mkhitaryan, Zielinski, Sucic), Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

    Così giocherebbero invece i nerazzurri con Jones sostituto di Barella:

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Jones, Calhanoglu, Zielinski (Mkhitaryan, Sucic), Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

    Questo è infine il possibile undici titolare nel caso Chivu decida, in certe occasioni, di schierare Jones largo sulla fascia:

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Jones, Barella, Calhanoglu, Zielinski (Mkhitaryan, Sucic), Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

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