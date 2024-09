Come cambia il centrocampo del Napoli: McTominay e Gilmour chiedono spazio, torna anche Folorunsho

Dopo gli ultimi innesti di mercato e con il reintrego di Folorunsho, Antonio Conte potrebbe pensare di cambiare il suo centrocampo.

In questo avvio di stagione, Antonio Conte ha disposto il suo Napoli sempre con il 3-4-2-1, affidando le chiavi del centrocampo a Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa.

I nuovi innesti, però, scalpitano e potrebbero prendersi presto un posto da titolare: Billy Gilmour e Scott McTominay sono già in forma e lo hanno dimostrando segnando un goal ciascuno nella gara tra Scozia e Polonia.

Non si tratta però solamente dei nuovi innesti, bensì anche di chi durante il mercato è rimasto: Michael Folorunsho non ha trovato la via della cessione ed è stato reintegrato in squadra da Conte.