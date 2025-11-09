Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Juric AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Com'è dura l'eredità di Gasperini all'Atalanta: è il peggior avvio di Juric in Serie A

Il tecnico croato non aveva mai raccolto così pochi punti dopo 11 giornate da quando allena nel massimo campionato: appena 13. E l'ultima vittoria risale al 21 settembre.

Pubblicità

Al termine della partita persa malamente contro il Sassuolo, i giocatori dell'Atalanta si sono recati sotto la curva venendo applauditi dai propri tifosi, nonostante le richieste di questi ultimi di tirare fuori gli attributi. Un modo da parte della gente per ribadire il sostegno ai calciatori in un momento complicatissimo.

Sul banco degli imputati finiscono un po' tutti, nonostante un primo tempo in cui comunque l'Atalanta ha sfiorato il vantaggio. E finisce naturalmente anche Ivan Juric, il cui lavoro - risultati alla mano - non può essere considerato particolarmente positivo fino a questo momento. Specialmente in campionato, se è vero che nel girone di Champions League la Dea è in piena corsa dopo il bel colpo di Marsiglia.

Il dato raccolto da DAZN è emblematico delle difficoltà che l'ex allenatore di Torino e Roma sta incontrando nel raccogliere l'eredità di Gian Piero Gasperini: per lui, semplicemente, si tratta del peggior avvio di campionato da quando allena in Serie A.

  • MAI COSÌ POCHI PUNTI

    Dopo 11 giornate, e con il turno ancora da completare con le altre partite della domenica, l'Atalanta ha appena 13 punti in classifica. 13 erano prima della gara contro il Sassuolo e 13 sono rimasti, dopo il 3-0 che Berardi e compagni hanno inflitto ai nerazzurri.

    Juric, che per la prima volta si è seduto su una panchina di Serie A nel 2016/17 al Genoa, non ne aveva mai collezionati così pochi: il suo minimo erano i 14 messi assieme col Torino in due stagioni consecutive, ovvero il 2021/2022 e il 2022/2023.

    12 mesi fa, giusto per fare un paragone, l'Atalanta di Gasperini aveva già quasi una decina di punti in più rispetto a quelli di oggi: 22. Ed era terza in classifica alle spalle di Napoli e Inter.

    • Pubblicità
  • Atalanta BC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    IL 13° POSTO IN CLASSIFICA

    Anche il tredicesimo posto in classifica rappresenta un minimo storico da quando Juric allena in Serie A. Nelle stagioni che ha affrontato dall'inizio, dunque senza subentrare ad annata in corso, il croato prima di oggi aveva sempre fatto meglio con le proprie squadre.

    Dopo 11 giornate il Genoa, il Verona e il Torino, ovvero i tre club guidati da Juric dal primo turno, si sono quasi sempre piazzati sopra il decimo posto nelle scorse annate. Quel "quasi" è riferito alla dodicesima posizione del Toro 2021/2022, comunque sempre meglio rispetto a oggi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • JURIC IN SERIE A DOPO 11 GIORNATE

    Questo è il rendimento delle squadre di Juric in Serie A dopo 11 giornate di campionato:

    STAGIONESQUADRAPUNTIPOSIZIONE
    2016/17Genoa18
    2019/20Verona15
    2020/2021Verona19
    2021/2022Torino1412°
    2022/2023Torino14
    2023/2024Torino1511°
    2025/2026Atalanta1313°

  • LA VITTORIA MANCA DA SETTEMBRE

    Il rendimento scadente dell'Atalanta in campionato è la logica conseguenza di una mancanza di vittorie che ormai sta diventando cronica. E poco importa ormai il fatto che Lookman e compagni non avessero mai perso in A prima di cadere a Udine otto giorni fa.

    L'ultimo successo della Dea, contando appunto solo le gare nazionali, risale addirittura al 21 settembre: netto 3-0 in casa del Torino, che ai tempi sembrava derelitto e oggi invece ha addirittura un punto in più in classifica.

    Da allora l'Atalanta ha fatto incetta di pareggi, anche contro avversari molto complicati come Juventus, Como, Lazio e Milan. Ma non ha fatto bene in casa della Cremonese e, appunto, ha perso con l'Udinese. Fino allo 0-3 col Sassuolo che, ora sì, ha fatto esplodere la crisi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Genoa crest
Genoa
GEN