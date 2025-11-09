Com'è dura l'eredità di Gasperini all'Atalanta: è il peggior avvio di Juric in Serie A

Al termine della partita persa malamente contro il Sassuolo, i giocatori dell'Atalanta si sono recati sotto la curva venendo applauditi dai propri tifosi, nonostante le richieste di questi ultimi di tirare fuori gli attributi. Un modo da parte della gente per ribadire il sostegno ai calciatori in un momento complicatissimo.
Sul banco degli imputati finiscono un po' tutti, nonostante un primo tempo in cui comunque l'Atalanta ha sfiorato il vantaggio. E finisce naturalmente anche Ivan Juric, il cui lavoro - risultati alla mano - non può essere considerato particolarmente positivo fino a questo momento. Specialmente in campionato, se è vero che nel girone di Champions League la Dea è in piena corsa dopo il bel colpo di Marsiglia.
Il dato raccolto da DAZN è emblematico delle difficoltà che l'ex allenatore di Torino e Roma sta incontrando nel raccogliere l'eredità di Gian Piero Gasperini: per lui, semplicemente, si tratta del peggior avvio di campionato da quando allena in Serie A.