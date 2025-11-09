Com'è dura l'eredità di Gasperini all'Atalanta: è il peggior avvio di Juric in Serie A

Dopo 11 giornate, e con il turno ancora da completare con le altre partite della domenica, l'Atalanta ha appena 13 punti in classifica. 13 erano prima della gara contro il Sassuolo e 13 sono rimasti, dopo il 3-0 che Berardi e compagni hanno inflitto ai nerazzurri.

Juric, che per la prima volta si è seduto su una panchina di Serie A nel 2016/17 al Genoa, non ne aveva mai collezionati così pochi: il suo minimo erano i 14 messi assieme col Torino in due stagioni consecutive, ovvero il 2021/2022 e il 2022/2023.

12 mesi fa, giusto per fare un paragone, l'Atalanta di Gasperini aveva già quasi una decina di punti in più rispetto a quelli di oggi: 22. Ed era terza in classifica alle spalle di Napoli e Inter.