Com'è andato Matteo Ruggeri all'Atletico Madrid e dove può finire: Juventus, Roma, Fiorentina e tutte le opzioni

Sono 26 le presenze messe assieme da Ruggeri in Liga, 47 contando anche le altre competizioni disputate quest'anno dall'Atletico: ovvero la Coppa del Re, la Supercoppa di Spagna ma soprattutto la Champions League.

L'azzurro è partito lentamente, ma in maniera progressiva si è guadagnato la fiducia di Simeone. Non è sempre stato titolare, neppure verso la fine della stagione, ma quasi. In tutte le partite della fase a eliminazione diretta della Champions ha giocato dall'inizio alla fine, compresa la doppia sfida contro il Barcellona o quella contro l'Arsenal.

Se lo scontro con gli inglesi è stato fatale all'Atletico, eliminato in semifinale, quello col Barça ha rappresentato l'apice per Ruggeri: Matteo si è ritrovato di fronte Yamal e, specialmente all'andata, ha tenuto botta. E l'Atletico ha passato il turno.

"Che difficoltà ho incontrato? Sulla parte difensiva, che il mister cura molto - diceva qualche mese fa alla Gazzetta dello Sport - Come il Gasp, ma si può difendere in modi diversi, c’è una differenza di modulo e dovevo capire cosa voleva Simeone, far miei alcuni concetti. Mi sono sempre allenato forte, perché alla fine tutto passa da lì".