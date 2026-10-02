Com'è andato Licina nell'amichevole Juventus-Cremonese: prima l'assist al bacio, poi l'infortunio e il cambio

C'era una discreta attesa, nell'ambiente della Juventus, nei giorni precedenti l'amichevole contro la Cremonese. Soprattutto per un motivo e un giocatore: Adin Licina.
L'intenzione e il desiderio erano chiari: vedere come il giovanissimo mancino, che attualmente gioca proprio a Cremona in prestito secco, se la sarebbe cavata contro il club che ne detiene il cartellino.
Ebbene, la risposta è stata positiva ma non del tutto. Non a causa di Licina, però: colpa di un infortunio che lo ha costretto a fermarsi tra primo e secondo tempo.
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