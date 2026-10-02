Com'è andato Licina nell'amichevole Juventus-Cremonese: prima l'assist al bacio, poi l'infortunio e il cambio

Licina ha iniziato con il piede giusto la partita. E dopo 7 minuti è stato proprio lui l'autore dell'assist vincente per Bonazzoli, quello che ha consentito alla Cremonese di portarsi in vantaggio.

Il baby tedesco di origini montenegrine ha ricevuto al limite dell'area da Elia al termine di una ripartenza grigiorossa e di prima intenzione ha allargato all'interno dei 16 metri per l'ex attaccante della Salernitana: questi si è portato la palla sul sinistro e ha superato Pinsoglio con un rasoterra sul primo palo.

Licina ha poi provato a rendersi nuovamente pericoloso, ma senza riuscirci. L'ultima sua azione è arrivata nel recupero del primo tempo, ma la difesa della Juventus lo ha murato.