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Licina CremoneseGetty Images
Stefano Silvestri

Com'è andato Licina nell'amichevole Juventus-Cremonese: prima l'assist al bacio, poi l'infortunio e il cambio

Amichevoli dei club
Juventus vs Cremonese
Juventus
Cremonese
A. Licina

Il talento di proprietà dei bianconeri ha servito a Bonazzoli la palla dello 0-1 nella gara giocata al JTC. Poi, però, all'intervallo è stato tolto per un colpo a una mano.

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C'era una discreta attesa, nell'ambiente della Juventus, nei giorni precedenti l'amichevole contro la Cremonese. Soprattutto per un motivo e un giocatore: Adin Licina.

L'intenzione e il desiderio erano chiari: vedere come il giovanissimo mancino, che attualmente gioca proprio a Cremona in prestito secco, se la sarebbe cavata contro il club che ne detiene il cartellino.

Ebbene, la risposta è stata positiva ma non del tutto. Non a causa di Licina, però: colpa di un infortunio che lo ha costretto a fermarsi tra primo e secondo tempo.


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  • L'ASSIST PER BONAZZOLI

    Licina ha iniziato con il piede giusto la partita. E dopo 7 minuti è stato proprio lui l'autore dell'assist vincente per Bonazzoli, quello che ha consentito alla Cremonese di portarsi in vantaggio.

    Il baby tedesco di origini montenegrine ha ricevuto al limite dell'area da Elia al termine di una ripartenza grigiorossa e di prima intenzione ha allargato all'interno dei 16 metri per l'ex attaccante della Salernitana: questi si è portato la palla sul sinistro e ha superato Pinsoglio con un rasoterra sul primo palo.

    Licina ha poi provato a rendersi nuovamente pericoloso, ma senza riuscirci. L'ultima sua azione è arrivata nel recupero del primo tempo, ma la difesa della Juventus lo ha murato.

  • L'INFORTUNIO

    Tra la prima e la seconda frazione, l'altro ex Fabio Pecchia ha operato cinque sostituzioni. E tra i cinque che hanno lasciato il campo c'era anche Licina.

    Il motivo? Un infortunio a una mano che ha costretto il mancino a non tornare in campo per la ripresa. Non solo: Licina è stato pure costretto a recarsi al J Medical per comprendere la reale entità del guaio fisico occorsogli nel primo tempo dell'amichevole.

    La speranza della Cremonese, naturalmente, è che l'infortunio di Licina non sia serio. La squadra di Pecchia tornerà ora in campo sabato 10 ottobre in casa dell'Arezzo, per la sesta giornata del campionato di Serie B.

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  • AVVIO DI STAGIONE SUPER

    Anche la Juventus osserverà da lontano, nei prossimi giorni, l'evolversi della situazione. Sperando a sua volta che l'intoppo del JTC non funga da ostacolo nel sensazionale avvio di stagione di Licina.

    Il talento di proprietà dei bianconeri ha stupito tra Serie B e Coppa Italia. E alla sua prima stagione nella serie cadetta dopo aver giocato in C con la Next Gen, ha già messo assieme numeri di alto livello: due goal e un assist, tutti nelle sue prime due partite ufficiali con la casacca dei grigiorossi.

    Le due reti, peraltro, sono state spettacolari: la prima a Parma in Coppa Italia, con uno scavetto ravvicinato sul portiere, e la seconda contro il Padova in campionato, dopo aver saltato l'estremo difensore avversario con un dribbling di suola.

    Nelle ultime sfide Licina si è un po' fermato, azzerando il proprio contributo in termini di goal e assist. Sia a Cesena che contro l'Entella prima della sosta ha comunque giocato sempre dall'inizio, confermandosi un intoccabile per Pecchia dopo il debutto con Giampaolo.

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  • È IN PRESTITO SECCO

    Licina, come già accennato, è in prestito secco alla Cremonese dalla Juventus. Senza che i lombardi, com'è ovvio che sia, abbiano un diritto o un obbligo di riscatto nell'accordo.

    Ciò significa che il giovane Adin potrebbe far ritorno a Torino già al termine della stagione, sempre che la Juve non decida nuovamente di parcheggiarlo altrove in prestito.

    Dipenderà da lui, dipenderà dalla qualità della propria annata a Cremona. Dipenderà dalla sua capacità di confermare le ottime cose dette e scritte su di lui, compreso quel paragone con Yildiz di cui tanto si è andato discorrendo. L'assist di oggi, intanto, aiuta. Eccome.

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