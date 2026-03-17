Com'è andato l'esordio di Ashley Cole da allenatore del Cesena: sconfitta a Mantova per 3-0 tra autogol e fragilità difensive

Nel tentativo di riaprire la gara, Ashley Cole rivoluziona la squadra con cinque sostituzioni: Cerri per Vrioni al 60’, Bastoni e Olivieri per Ciervo e Corazza al 63’, quindi Amoran e Bisoli per Piacentini e Francesconi al 75’.

Nella ripresa arrivano anche tre ammonizioni per i bianconeri, con Guidi, Ciofi e Piacentini sanzionati.

Le mosse del tecnico inglese non producono effetti. Il Mantova resta pericoloso e trova anche un goal annullato a Caprini per fuorigioco all’80’. I romagnoli appaiono ormai rassegnati e incapaci di reagire.