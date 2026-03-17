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Alessandro De Felice

Com'è andato l'esordio di Ashley Cole da allenatore del Cesena: sconfitta a Mantova per 3-0 tra autogol e fragilità difensive

Debutto in salita per il tecnico inglese: autogol, fragilità difensive e pochi spunti offensivi nel 3-0 subito all'esordio sulla panchina dei romagnoli in Serie B.

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Parte con una sconfitta l’avventura di Ashley Cole sulla panchina del Cesena, battuto 3-0 dal Mantova nel turno infrasettimanale valido per la 31ª giornata di Serie B

L’allenatore inglese, subentrato a Michele Mignani dopo il 2-2 casalingo contro il Frosinone, debutta così nel campionato italiano di seconda divisione senza riuscire a invertire il momento della squadra romagnola. 

Il Cesena resta fermo a 40 punti mentre il Mantova, invece, conquista tre punti pesanti salendo a quota 34 in classifica. 

  • ESPERIMENTI E AUTOGOL: AVVIO SHOCK

    L’esordio di Ashley Cole si apre con scelte tattiche sorprendenti: il tecnico inglese propone un 4-2-3-1 atipico con Corazza adattato in mediana e Shpendi schierato da esterno sinistro. 

    Ma il piano partita viene immediatamente compromesso dopo appena sei minuti. Il Mantova sfonda sulla destra con Trimboli, che dopo uno scambio con Marras mette in mezzo un cross teso deviato goffamente nella propria porta da Zaro.

    Il Cesena accusa il colpo e mostra difficoltà strutturali, concedendo spazi e iniziative agli avversari. Il primo tempo si chiude con il Mantova in controllo e il Cesena incapace di costruire vere occasioni.

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  • SECONDO TEMPO SENZA SVOLTA

    La seconda frazione si apre senza cambi e con lo stesso copione dei primi 45 minuti: il Cesena fatica nel fraseggio e appare fragile in fase difensiva. 

    L’unica vera occasione per i bianconeri arriva al 51’, quando Francesconi si inserisce bene ma Berti spreca calciando male.

    Nel momento migliore degli ospiti, il Mantova colpisce ancora: al 57’ Castellini sorprende Klinsmann su punizione, trovando il 2-0 anche grazie a una deviazione.

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  • I CAMBI DI COLE E UN FINALE SENZA REAZIONE

    Nel tentativo di riaprire la gara, Ashley Cole rivoluziona la squadra con cinque sostituzioni: Cerri per Vrioni al 60’, Bastoni e Olivieri per Ciervo e Corazza al 63’, quindi Amoran e Bisoli per Piacentini e Francesconi al 75’. 

    Nella ripresa arrivano anche tre ammonizioni per i bianconeri, con Guidi, Ciofi e Piacentini sanzionati.

    Le mosse del tecnico inglese non producono effetti. Il Mantova resta pericoloso e trova anche un goal annullato a Caprini per fuorigioco all’80’. I romagnoli appaiono ormai rassegnati e incapaci di reagire.

  • IL 3-0 E LA CLASSIFICA

    Nel recupero arriva il definitivo 3-0: al 93’ Mancuso chiude i conti finalizzando un contropiede orchestrato da Falletti.

    Il Mantova di Modesto conquista così una vittoria netta e senza affanni, mentre il Cesena evidenzia limiti offensivi e fragilità difensive.

    Per Ashley Cole l’impatto con la Serie B è dunque complicato: poche occasioni create e una squadra apparsa vulnerabile, chiamata ora a reagire per difendere la posizione in zona playoff.

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