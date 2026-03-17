Com'è andato l'esordio di Ashley Cole da allenatore del Cesena: sconfitta a Mantova per 3-0 tra autogol e fragilità difensive

Parte con una sconfitta l’avventura di Ashley Cole sulla panchina del Cesena, battuto 3-0 dal Mantova nel turno infrasettimanale valido per la 31ª giornata di Serie B.
L’allenatore inglese, subentrato a Michele Mignani dopo il 2-2 casalingo contro il Frosinone, debutta così nel campionato italiano di seconda divisione senza riuscire a invertire il momento della squadra romagnola.
Il Cesena resta fermo a 40 punti mentre il Mantova, invece, conquista tre punti pesanti salendo a quota 34 in classifica.