Com'è andato il primo Napoli senza Kvaratskhelia e Politano: per Neres e Ngonge più ombre che luci

Conte ha operato un massiccio turnover offensivo in vista del big match contro l'Inter. Ma i risultati non sono stati quelli sperati.

D'accordo, non era il primo primo primo Napoli senza Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano in campo. Non in assoluto, ovviamente, ma neppure in questa stagione: la prima volta risale a Napoli-Palermo 5-0 del 26 settembre, esattamente un mese fa. Ma allora si trattava di Coppa Italia.

Antonio Conte ha deciso di lasciare entrambi inizialmente in panchina contro il Lecce. Lo ha fatto nell'ottica del turnover, ma soprattutto nell'ottica della prossima partita: impensabile presentarsi all'appuntamento con il Milan di martedì sera con il georgiano o l'italiano - se non entrambi - affaticati o, peggio, colpiti da malanni fisici.

E così, nell'anticipo delle 15 hanno giocato due che mai, a eccezione della famosa notte contro il Palermo, avevano messo piede in campo dal primo minuto in questa stagione: Cyril Ngonge e David Neres. Rispettivamente a destra e a sinistra, con Lukaku confermato - lui sì - come riferimento centrale del tridente.

Risultati? Così così. Tanto che né il belga né il brasiliano, non a caso, hanno completato la partita.