Com'è andato l'esordio di Lukaku col Napoli: un goal sbagliato in fuorigioco, poi il primo sigillo

Il belga entra e "decide", in qualche modo, la partita contro il Parma: subito una rete nel suo nuovo stadio.

Certo è che la carriera di Romelu Lukaku, un giorno, racconterà solo episodi "segnanti": eventi che, in qualche modo, hanno delineato il suo percorso, ma in maniera imprevedibile. E spiazzante: anche l'esordio con il Napoli lo è stato.

Una sorta di thriller che ben si sposa con le tracce lasciate in giro dall'attaccante belga, nella sua storia: in azzurro, la prima impronta, è un goal in una partita talmente assurda, da dover essere per forza riepilogata.

Un debutto felice, ma con tanti "se" e "ma" che vanno confermati da premesse importanti: quelle consegnate da Antonio Conte, in primis. Suo "padre calcistico" e spirito guida anche nella notte del Maradona.