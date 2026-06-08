Com'è andato Ahanor da terzino destro in Grecia-Italia: l'esperimento di Baldini ispirazione per Sarri?

Ahanor, in realtà, ha avuto compiti diversissimi rispetto a quelli di Favasuli. Se quest'ultimo in Lussemburgo si era sganciato spesso e volentieri nella metà campo avversaria, il compagno di squadra ha ricevuto da Baldini mansioni unicamente difensive.

In particolare, Ahanor si è prodotto in una marcatura vecchio stampo sul calciatore più tecnico e teoricamente pericoloso della Grecia: Tzolis, esterno offensivo del Bruges, seguito a uomo e praticamente a tutto campo dal jolly atalantino.

Più di una volta Ahanor ha provato l'anticipo sull'avversario, più di una volta ha limitato sul nascere le mosse dell'avversario. Una pressione asfissiante che ha contribuito a limitare la fonte di gioco offensiva della Grecia, riducendo se non annullando per tutto il primo tempo qualsiasi pericolo per la porta di Donnarumma.

Ciò ha portato Ahanor - il quale, bene ricordarlo, ha compiuto 18 anni a febbraio - a commettere anche qualche fallo. Alla fine l'arbitro, l'israeliano Frid, ha perso la pazienza e lo ha ammonito per un intervento irregolare agli sgoccioli del primo tempo sul solito Tzolis, con il quale aveva peraltro battibeccato un paio di minuti prima.

Anche per questo motivo Baldini ha deciso di togliere Ahanor all'intervallo, inserendo al suo posto Filippo Mane del Borussia Dortmund.