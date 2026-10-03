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Spence 2-1GOAL
Lelio Donato

Com'è andata l'amichevole dell'Inter contro il Lumezzane: Spence ha debuttato in nerazzurro, recuperato Dimarco, come sta Calhanoglu

Amichevoli dei club
Inter
Inter vs Lumezzane
Lumezzane

I nerazzurri, senza i nazionali, sono scesi in campo per un test amichevole contro il Lumezzane: chi ha giocato, chi ha segnato e com'è andata la prima di Spence con l'Inter.

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La Serie A torna tra una settimana ma alcune squadre stanno sfruttando questi giorni per migliorare la condizione dei giocatori non impegnati con le rispettive nazionali tramite alcuni test amichevoli.

Uno di questi ha visto scendere in campo l'Inter, che sabato 3 ottobre ha affrontato il Lumezzane, club che attualmente milita in Serie C.

C'era grande attesa in casa nerazzurra soprattutto per il debutto di Spence, finalmente pronto a dare il suo contributo alla causa della squadra di Chivu durante la sosta.

Ma anche per testare la condizione di alcuni giocatori che non erano al meglio fisicamente.

  • SPENCE DEBUTTA CON L'INTER

    La migliore notizia arrivata per Chivu dal test contro il Lumezzane riguarda proprio Spence.

    L'esterno inglese è stato schierato titolare sull'out destro nel classico 3-5-2 dell'Inter. E dopo la sosta contenderà la maglia da titolare a Andy Diouf, attualmente impegnato con la Francia.

    Spence è rimasto in campo per cinquanta minuti mostrando una discreta condizione fisica nonostante un lungo periodo di inattività.

  • DIMARCO RECUPERATO

    L'altra bella notizia per l'Inter è il completo recupero di Federico Dimarco.

    Dopo aver lasciato quasi subito il ritiro dell'Italia a causa di un problema al ginocchio che lo aveva già condizionato nelle settimane precedenti, l'esterno è stato schierato da Chivu contro il Lumezzane.

    Dimarco quindi sarà a completa disposizione già alla ripresa quando l'Inter sarà impegnata in un tour de force con nove partite tra campionato e Champions League nel giro di meno di un mese.

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  • CALHANOGLU NON GIOCA

    L'amichevole contro il Lumezzane si è giocata su due tempi da trentacinque minuti ciascuno.

    Chivu ha schierato l'Inter col 3-5-2 in cui Marcus Thuram, non convocato dalla Francia e dunque rimasto ad Appiano durante la sosta, ha fatto coppia con Luis Henrique in attacco.

    A sbloccare il risultato però è stato Mkhitaryan mentre il secondo goal nerazzurro è stato firmato da Richi Agbonifo, classe 2006 dell'Under 23.

    Hakan Calhanoglu, seppure sulla via del recupero, non ha preso parte al test per precauzione ma dovrebbe essere a disposizione subito dopo la pausa.

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  • IL TABELLINO DI INTER-LUMEZZANE

    INTER-LUMEZZANE 2-0

    Marcatori: 14' Mkhitaryan, 62' Agbonifo

    INTER (3-5-2): Provedel (Di Gennaro dal 36'); Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Spence (Agbonifo dal 50'), Jones, Bovo (Kaczmarski dal 36'), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Luis Henrique. All: Chivu

    LUMEZZANE: Filigheddu, Paghera, D'Agostino, Gauli, Torregrossa, Roc ca, Boffelli, Anatriello, Baroncioni, Diodato, Nwachukwu. A disposizione: Perico, Ebone, Monachello, Ghillani, Ndiaye, Ghidini, Mancini, Roaldno, Deratti, Pavanati, Menegazzo, D'Angelo, Perina, Belvedere. All: Sammarco

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