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La Serie A torna tra una settimana ma alcune squadre stanno sfruttando questi giorni per migliorare la condizione dei giocatori non impegnati con le rispettive nazionali tramite alcuni test amichevoli.
Uno di questi ha visto scendere in campo l'Inter, che sabato 3 ottobre ha affrontato il Lumezzane, club che attualmente milita in Serie C.
C'era grande attesa in casa nerazzurra soprattutto per il debutto di Spence, finalmente pronto a dare il suo contributo alla causa della squadra di Chivu durante la sosta.
Ma anche per testare la condizione di alcuni giocatori che non erano al meglio fisicamente.